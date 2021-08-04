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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Devlet Bahçeli'ye ziyaret

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Giriş Tarihi: 04.08.2021 Güncelleme Tarihi: 04.08.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Devlet Bahçeli’ye ziyaret

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da MHP lideri Devlet Bahçeli’nin evine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Peki, kritik ziyarette hangi konular ele alındı? Detayları A Haber muhabiri aktardı.

SON DAKİKA: Ankara'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan sürpriz bir ziyaret gerçekleşti.

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti.

KRİTİK GÖRÜŞMENİN AYRINTILARI

A Haber muhabiri Özkan Özcan, Başkan Erdoğan'ın YAŞ toplantısına katıldığını ve sonrasında Devlet Bahçeli'nin evine ziyaret gerçekleştirdiğini söyledi.

Başkan Erdoğan son olarak 4 Mart'ta Bahçeli'nin evine ziyaret gerçekleştirmişti.

Özellikle yeni anayasa çalışmaları ve Türkiye'nin ciğerini yakan orman yangınları meselesi ele alındı.

İki lider en son 15 Temmuz'da 15 Temmuz Müzesi'nin açılışında biraraya gelmişti.

BAŞKAN ERDOĞAN YAŞ TOPLANTISINA KATILDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı bugün gerçekleştirildi. Yüksek Askeri Şura kararıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığına Orgeneral Musa Avsever atandı.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar emekliye sevk edilirken, Kara Kuvvetleri Komutanlığına 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever getirildi. 44 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 320 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatıldı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın görev süresi YAŞ kararıyla 1 yıl uzatıldı.

Başkan Erdoğan’dan Bahçeli’ye sürpriz ziyaret BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BAHÇELİ'YE SÜRPRİZ ZİYARET

BAŞKAN ERDOĞAN CANLI YAYINA KONUK OLACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu akşam saat 21.00'de A Haber - Atv - A Para - ANews ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.

Başkan Erdoğan A Haber ve ATV ortak yayınında BAŞKAN ERDOĞAN A HABER VE ATV ORTAK YAYININDA

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