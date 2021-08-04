04 Ağustos 2021, Çarşamba
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"ABD Rusya Kanada yanıyor" Başkan Erdoğan'dan A Haber canlı yayınında flaş sözler
Başkan Recep Tayyip Erdoğan A Haber canlı yayınında orman yangınlarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan "Bugün dünya adeta yangın tehdidi altında. ABD, Rusya yanıyor. Kanada yanıyor. Kimse kalkıpta Rusya niye yanıyor? demiyor. Diyemez. Rusya'da yangın varken, Putin bize o halde 3 tane uçak, 4 helikopter gönderdi." dedi.