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"ABD Rusya Kanada yanıyor" Başkan Erdoğan'dan A Haber canlı yayınında flaş sözler

A Haber
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Giriş: 04.08.2021 22:02
Güncelleme:04.08.2021 22:05
Başkan Recep Tayyip Erdoğan A Haber canlı yayınında orman yangınlarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan "Bugün dünya adeta yangın tehdidi altında. ABD, Rusya yanıyor. Kanada yanıyor. Kimse kalkıpta Rusya niye yanıyor? demiyor. Diyemez. Rusya'da yangın varken, Putin bize o halde 3 tane uçak, 4 helikopter gönderdi." dedi.

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