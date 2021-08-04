Başkan Erdoğan A Haber canlı yayınında açıkladı: 8 şehidimiz var

Orman yangınlarına ilişkini gazetecilerin sorularını A Haber canlı yayınında yanıtlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, belediyelerin şehirlerden birinci derecede sorumlu olduğunu ifade etti. Yaşanan orman yangınlarında ise 8 şehidimizin olduğunu açıkladı.

Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Antalya Büyükşehir Belediyesi birinci derecede sorumludur. Muğla, İzmir ve Aydın'da belediyelerin birinci sorumluluğudur. Bunlar 'Hayır bizim sorumluluğumuz yok' diyemezler. Açsınlar yerel yönetimlerle ilgili yasayı iyice incelesinler. Şu an napıyorlar? Biz orman yangınlarıyla mücadelemizi sürdürüyoruz. 8 şehidimiz var.