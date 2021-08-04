04 Ağustos 2021, Çarşamba
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Muhalefetin yalan terörüne Başkan Erdoğan'dan A Haber'de sert tepki: 20 uçak 51 helikopter 9 İHA...
Muhalefetin orman yangınlarına ilişkin 'Burada niye uçak ve helikopter yok?' gibi yalan terörüne Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Haber canlı yayınında tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, "16 uçak var. Bugün gelenlerle 20'ye çıktı. 56 helikopter ve 9 İHA var. Hep bunlar devrede, çalışıyor. Burada niye uçak yok, niye helikopterler yok, filan gibi bir yalan terörü estiriliyor. Yangınla mücadeleyi sürdürüyoruz, kaçamak yapmak yok ve üzerine üzerine gidiyoruz. Yerleşim bölgelerindeki yangın vesairelerin sorumluluğu kimin? O da oradaki büyükşehir belediyelerinin sorumluluğundadır." dedi.