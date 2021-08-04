05 Ağustos 2021, Perşembe
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Başkan Erdoğan Dışişleri ve İçişleri Bakanlarına verdiği talimatı A Haber'de açıkladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Haber canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Bizim YAŞ toplantımız vardı. Dışişleri ve İçişleri Bakanımıza siz gelmeyin dedim. Bu arkadaşlarım 8 gündür tamamen bölgedeler. Orada yattılar, orada kalktılar. Bizim ciğerimiz yanıyor. Elimizden ne geliyorsa yapacağız." dedi.