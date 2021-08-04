Afetzedelere nasıl destek olunacak? Başkan Erdoğan A Haber canlı yayınında açıkladı

Elazığ, Van depremlerinde bütün yıkılan evlerin TOKİ ile yenilenip afetzedelere kısa süre içerisinde teslim edildiğini hatırlatan Başkan Erdoğan, "Yangın ortamında bile 'Başkanımıza güveniyoruz' diyorlar. Bu depremden sele birçok hadisede tecrübe ettik. Bu tecrübe neticesinde afet bölgesindeki birçok çalışmayı hızlı şekilde yürütebiliyoruz. Bir yandan da hasar tespit çalışmalarını sürdürüyoruz. Zaman kaybımız yok. Biz şunu da yapıyoruz; hemen evini bul, eve yerleş. Kiranı da biz ödeyeceğiz. 50 bin liralık da evin içini donatmak için destek vereceğiz. Muhalefetin bundan haberi var mı? Ben gerekli talimatları verdim. Evin içini hemen donatacaksınız. Ayni de olur nakdi de. Vatandaş bunu gördüğünde bile 'Evim yandı gitti ama devlet benim yanımda yerimi aldı' der." ifadelerini kullandı.