"Biz bu sahtekarlarla savaşa savaşa bu noktaya geldik" Başkan Erdoğan'dan A Haber canlı yayınında HelpTurkey tepkisi

A Haber canlı yayınında gündeme ilişkini gazetecilerin sorularının yanıtlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadaki #HelpTurkey etiketli paylaşımlar için; "Yalancının mumu yatsıya kadar yandı. Bu, yatsıya kadar bile yanmadı. Biz bu sahtekarlarla savaşa savaşa bu noktaya geldik. Heşteg atacakmış da bilmem ne yapacakmış da... Ne yaparsanız ya... Biz dimdik ayakta duruyoruz, yolumuza da devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN