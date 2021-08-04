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"Biz bu sahtekarlarla savaşa savaşa bu noktaya geldik" Başkan Erdoğan'dan A Haber canlı yayınında HelpTurkey tepkisi

A Haber
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Giriş: 04.08.2021 23:22
Güncelleme:04.08.2021 23:22
A Haber canlı yayınında gündeme ilişkini gazetecilerin sorularının yanıtlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadaki #HelpTurkey etiketli paylaşımlar için; "Yalancının mumu yatsıya kadar yandı. Bu, yatsıya kadar bile yanmadı. Biz bu sahtekarlarla savaşa savaşa bu noktaya geldik. Heşteg atacakmış da bilmem ne yapacakmış da... Ne yaparsanız ya... Biz dimdik ayakta duruyoruz, yolumuza da devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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