Muhalefetin yalan terörüne Başkan Erdoğan tepki gösterdi: Dürüst ol samimi ol da adam sansınlar

Orman yangınlarına ilişkin muhalafetin yalan terörüne A Haber canlı yaynında sert tepki gösteren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Dürüst ol, samimi ol. Bir tespitin varsa bunu dürüst yapta adam sansınlar. Ama böyle bir şey maalesef yok. Hayvanları zarar gören vatandaşlarımızın ödemelerini yapacağız. Küçükbaş ise küçükbaş, büyükbaş ise büyükbaş... Manavgat'ın köylerine gittik. 'Hiç üzülmeyin. Nasıl ki traktörler sahiplerine gelecekse, sizin hayvanlarınız da size gelecek.' dedim." diye konuştu.

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