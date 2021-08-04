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HelpTurkey yalanı deşifre oldu! Başkan Erdoğan A Haber'de flaş açıklamalarda bulundu

A Haber
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Giriş: 04.08.2021 23:06
A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyada başlatılan #HelpTurkey etiketiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın sosyal medyada #HelpTurkey etiketiyle başlatılan kampanyaya A Haber ekranında sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Demek ki bu kadar rahatsız oluyorlar, güçlüyüz. Onun karşısında da güçlü Türkiye diye hesap açtılar. Yalancının mumu yatsıya kadar bile yanmadı. Güçlü Türkiye çok daha fazlasıyla karşılık buldu. Türkiye artık özellikle de savunma sanayiinde çok farklı bir yere geldi.

Daha Başbakan olmamıştım. Seçim kazanmıştık. Bush o zaman ABD'de iş başındaydı. Kendisine 'Biz ortağız. Ama terörle mücadelede bize İHA bile vermiyorsunuz' dedim. Bizim terör örgütleriyle mücadelede buna ihtiyacımız var. Dışişleri Bakanı ise '48 saat içerisinde İHA'lardan Türkiye'ye vereceksiniz' dedi. Geçici bri sürede olsa İHA'lardan verdiler. Bu, daha sonra bize BAYKAR'ı geliştirmemizi sağladı. Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı. Biz bu sahtekarlarla savaşa savaşa buraya geldik. Biz dimdik buradayız Yalanla yıkılmayız. Türkiye şu anda imkansız Türkiye değil. Artık güçlü bir Türkiye var.

Hakikati görenler elinin tersi ile itiyor. Onlar ne derse desin biz yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz.

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