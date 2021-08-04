Başkan Recep Tayyip Erdoğan A Haber ve ATV ortak yayınında

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Haber - Atv - A Para - ANews ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlayacak. Bugün saat 21.00'de başlayacak canlı yayında, Başkan Erdoğan'ın son günlerde çıkan orman yangınları ile yapılan mücadeleden sosyal medyadaki algı operasyonlarına, terörle mücadeleden Afganistan, Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmelere kadar birçok konuda merak edilenlere dair soruları yanıtlayacak.

'Başkan ile Gündem Özel' programını ahaber.com.tr'den de canlı olarak takip edebilirsiniz.