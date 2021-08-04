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Başkan Erdoğan A Haber'de orman yangınlarına ilişkin yeni açıklama: 8 gün içinde 187 yangın çıktı

A Haber
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Giriş: 04.08.2021 21:35
Güncelleme:04.08.2021 21:35
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ülkemizde de orman yangınlarında büyük artış yaşandı, burada siyasete yer olmamalı. (Türkiye'de) 8 gün içinde 187 yangın çıktı. Bu yangınlardan şu anda 15 yangın devam ediyor ve bunların bir kısmı kontrol altında." ifadelerini kullandı.

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