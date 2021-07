Son dakika: Türkiye Gençlik Zirvesi | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

GENÇLERİN KANI ÜZERİNDEN KENDİLERİNE İKBAL DEVŞİRMEYE ÇALIŞANLARA FIRSAT VERMEYECEĞİZ

Biz son 35 yıldır binlerce evladını bölücü teröre kurban vermiş bir toplumuz. Tek bir gencimizin dahi heba olmasına gönlümüz razı değildir. Ulaşamadığımız her bir gencimizin mesuliyetini yüreğimizde taşıyoruz. Gençlerin kanı üzerinden kendilerine ikbal devşirmeye çalışanlara 19 yıldır fırsat vermedik, vermeyeceğiz. Sizlerden sadece hedeflerinize odaklanmanızı istiyorum. Her biriniz inşallah çok önemli sorumluluklar üstleneceksiniz. Bilimde, sanatta, sporda, teknolojide çığır açacak projelere inşallah sizler imza atacaksınız. Sizlerden sabırla, yılmadan inandığınız değerler uğruna mücadele etmenizi istiyorum. Çanakkale Zaferi'nden 15 Temmuz destanına kadar her yerde siz vardınız, inşallah bundan sonraki destanları da siz yazacaksınız.

