Son dakika: Türkiye Gençlik Zirvesi | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Gençlik Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, tüm illerden gelen gençleri 15 Temmuz gecesi gazilikle müşerref olan mekanda ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Ülkenin ve gönül coğrafyasının dört bir köşesindeki gençlere selamlarını ileten Erdoğan, vatanın bekası, milletin güvenliği uğrunda gözü ufukta, eli tetikte nöbet tutan güvenlik güçlerine muhabbetlerini sundu.

Erdoğan, dün 26. yılında anılan Srebrenitsa Soykırımı'nda şehit olan Boşnaklara Allah'tan rahmet diledi.

UTANÇ LEKELERİ BİRER BİRER ORTAYA DÖKÜLÜYOR

Avrupa'nın ortasında, Birleşmiş Milletlerin gözü önünde işlenen bu katliamın insanlık tarihine kara bir leke olarak kazındığını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üzerinden geçen 26 yıla rağmen Srebrenitsa'da vahşice katledilen 8 bin 372 kardeşimizin yarası yüreğimizi kanatmaya hala devam ediyor. Keşfedilen her toplu mezarla acılarımız tekrar tazeleniyor. Bu mezarlar aynı zamanda bize soykırımı unutmama ve unutturmama sorumluluğumuzu hatırlatıyor. Merhum Aliya'nın dediği gibi 'Unutulan soykırım tekrarlanır.' Hem bir daha benzer acıları yaşamamak hem de Batı'nın soykırım gerçeğiyle yüzleşmesini sağlamak için bunu yapmak durumundayız. İşte sizler de takip ediyorsunuz; Avrupa'sından Kanada'sına her fırsatta bize insan hakları, demokrasi, özgürlük nasihati verenlerin tarihindeki utanç lekeleri birer birer ortaya dökülüyor. Rabb'im bizleri bu tür ayıplardan muhafaza eylesin."

Erdoğan, Türkiye Gençlik Zirvesi'nin başarılı geçmesini, ülke, millet ve tüm gençler için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diledi.

Türkiye Gençlik STK'leri Platformunda yer alan tüm kuruluşları böylesine önemli bir zirveye öncülük etmelerinden dolayı kutlayan Erdoğan, halihazırda 88 üyesi ve 150 paydaşıyla gençlik alanında ülkenin en kuşatıcı iş birliği zemini olan platformun, kuruluşundan itibaren hayata geçirdiği projelerle önemli bir boşluğu doldurduğunu söyledi.