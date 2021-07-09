Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Diyarbakır Anneleri'ne ziyaret

Bir dizi açılış ve ziyaret için Diyarbakır'a gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çocukları PKK tarafından kaçırılan ve 676 gündür HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde kurdukları çadırda evlat nöbeti tutan Diyarbakır Annelerini ziyaret etti. Başkan Erdoğan, ailelerin kaldığı çadırda yaptığı konuşmada, "PKK ve HDP'nin evlat diye bir derdi yok. Kandil'de taciz bunlar için sorun değil" dedi.

Yoğun güvenlik önlemleri altında HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde çadır kurup evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret eden Başkan Erdoğan, basına kapalı olarak ailelerle bir süre görüştü.