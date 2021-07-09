Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Diyarbakır'da toplu açılış töreninde önemli açıklamalar

KURULAN TUZAKLARI HATIRLAYIN

Hangi demokraside yatırım, hizmet için gönderdiği ödenekler yollara mayın döşemek için kullanılır? Merkezi yönetimin verdiği araçlar hendek, çukur kazmak için kullanılır? Hangi demokraside ülke aleyhine her girişime destek veren anlayış olur. Bunlar demokrasi istismarcısıdır. Demokrasi ve özgürlükler konusunda pek çok mücadeleye girdik. Terör örgütlerinin ülkemizin üzerine salınmasını hatırlayın. Ülkeyi istikrarsızlık batağına sürüklemek için yapılanları hatırlayın. Ekonomimize kurulan tuzakları hatırlayın. 15 Temmuz'u hatırlayın.

Bunlar o dönemlerde ne yapıyorlardı? Sizlerin karşısında kim varsa onlarla birlikte yol yürüyorlardı. Hukuk, ekonomi reformlarımızda aynı çizgide yolumuza devam ediyoruz.