Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Diyarbakır'da toplu açılış töreninde önemli açıklamalar
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Diyarbakır'da toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Diyarbakır'daki cezaevinin kapatılacağını ve bu bölgenin Kültür Merkezi olarak inşa edileceğini ifade etti. Diyarbakır'da bir de Şehir Hastanesi müjdesi veren Başkan Erdoğan HDP'ye sert sözlerle yüklendi. "Siz bu bölgede kendinizden olmayan hiç kimseye hayat hakkı tanımadınız." diyen Erdoğan, çözüm sürecini kendilerinin değil HDP'nin art niyetli bir şekilde sonlandırdığını da belirtti. HDP'nin İstanbul ve diğer şehirlerde CHP'ye verdiği desteğe de değinen Başkan Erdoğan bu desteğin sebebinin ideolojik akrabalık olduğunu vurguladı.
DİYARBAKIR ANNELERİ
Bugün Diyarbakır'ı bir başka görüyorum. Diyarbakır çok çok coşkulu. İki gözüm Diyarbakır'ın tüm ilçe, mahalle, hanelerindeki kardeşlerime sevgilerimi gönderiyorum. Toprakları üzerinde 10 peygamberin 500 sahabenin mezarı olan bu şehri, Selahaddin Eyyübi'nin feyz aldığı bu şehri, Haçlı ordularını defalarca bozguna uğratan Sultan Kılıçarslan'ın meftun olduğu bu şehri, sanatçı, edebiyatçılara ev sahipliği yapan bu şehri, ezelden beri bizim olan bu şehri tüm kalbimle selamlıyorum. Kurşunlu Cami bu şehrin hizmetkarının da hasmının da kim olduğunun şahididir. Sizler Kurşunlu Cami'ni tahrip edenlerin kimler olduğunu iyi biliyorsunuz. Diyarbakır Anneleri'nin yüreklerini kimlerin yaktığını da gayet iyi biliyorsunuz. Başkalarının evlatlarını dağa gönderenleri, kendi evlatlarını yurt dışında nasıl yaşattıklarını da iyi biliyorsunuz. Diyarbakır, barış, huzur ve refah şehri olmuştur. Türkiye'nin ilk 5 sanayi şehrinden biri Diyarbakır'dı. Karabasan gibi, bölgenin özellikle Kürt kardeşlerimin üzerine terör laneti çöktü. Terör Diyarbakır'ı sefalete, yoksulluğa, işsizliğe mahkum etti. Güzelim Diyarbakır'ı perişan ettiler. AK Parti'yi kurduğumuzda buraya geldik. İktidara geldiğimizde ne istiyorsunuz diye sordum. Bize sadece OHAL'i kaldırın yeter dendi. Hükümete gelince ilk iş olarak OHAL'i kaldırdık mı? Söz verdik sözümüzü yerine getirdik.
"SIRTINI PKK'YA DAYAYANLAR..."
Şimdi bir geriye dönüp 20 yıllık muhasebeyi yapalım. Diyarbakır'da 2005 yılında size ne demişsek dün ne dediysek oradaydık, bugün de yarın da aynı yerde olacağız. Barış, kardeşlik, çözüm, adalet, hak, özgürlük, demokrasi dedik. Biz ret, inkar, asilimasyon politikalarını ortadan kaldırıp hak anlayışıyla asırlık meselelerin çözümüne yöneldik. Terörü destekleyenler sırtını size değil de PKK'ya terör örgütüne dayayanlar ne yaptı?
KÜRT KANINI EN ÇOK PKK DÖKMEDİ Mİ?
Gelin bugün açıkca bunları konuşalım. Bozuk plak gibi sürekli, barış, demokrasi, kardeşlik diyenlerin maskelerini hep beraber indirmeye var mıyız? Eş genel başkanı AK Parti kadınların başına gelmiş en büyük felakettir demiş. Asıl KCK, PKK, PYD, HDP'siyle hep birlikte benim Kürt kardşelerimin kanını iliğini sömüren bu çete son 1000 yıldır bu milletin başına gelmiş en büyük müsibettir. Lafa gelince barış derler. Kardeşlik derler. 40 yılda öldürdükleri, dağa çıkarttıkları 50 bin Kürt kardeşimin kanına giren bunlar değil mi? Kürt kanını en çok PKK dökmedi mi? Köylerin boşalmasına, kentlerin çökmesine, sanayi ve ticaretin bitmesine, işindeki gücündeki insanların sefalete sürüklenmesine neden olan bunlar değil mi?
KURULAN TUZAKLARI HATIRLAYIN
Hangi demokraside yatırım, hizmet için gönderdiği ödenekler yollara mayın döşemek için kullanılır? Merkezi yönetimin verdiği araçlar hendek, çukur kazmak için kullanılır? Hangi demokraside ülke aleyhine her girişime destek veren anlayış olur. Bunlar demokrasi istismarcısıdır. Demokrasi ve özgürlükler konusunda pek çok mücadeleye girdik. Terör örgütlerinin ülkemizin üzerine salınmasını hatırlayın. Ülkeyi istikrarsızlık batağına sürüklemek için yapılanları hatırlayın. Ekonomimize kurulan tuzakları hatırlayın. 15 Temmuz'u hatırlayın.
Bunlar o dönemlerde ne yapıyorlardı? Sizlerin karşısında kim varsa onlarla birlikte yol yürüyorlardı. Hukuk, ekonomi reformlarımızda aynı çizgide yolumuza devam ediyoruz.
DİYARBAKIR'A YENİ KÜLTÜR MERKEZİ
Sizlere müjde vermek istiyorum. Diyarbakır Cezaevini boşaltıyor ve Kültür Merkezi olarak hizmete sunuyoruz. Adalet Bakanlığı gerekli hazırlığı yapıyor. Şehrimize hayırlı olsun.
HDP'si, PKK'sı bir metne göre hareket eder. Ellerine fırsat geçerse metinde açıkca söylüyorlar. Bu devirde geçerliliği olabilir mi? Uzun vadede aile ve mülkiyeti de ortadan kaldıracaklarını söylüyorlar. Bunlar 1980 öncesi marjinal ideolojilerin söylemleri. Dünyada bu yaklaşım kaldı mı diye baktığımızda Kuzey Kore, Kandil ve Kobani'de kaldığını görüyoruz. Bu istismarcılar sürekli Kobani diyor ya, gidin bakın Kürt kardeşlerimize neler çektiriyorlar.
13 YAŞINDAKİ KÜRT KIZLARI DAĞA KAÇIRANLAR BUNLAR DEĞİL Mİ?
13 yaşındaki Kürt kızlarımızı dağa kaçıranlar bunlar değil mi? Bunlar hangi edepten bahsediyorlar, hangi namustan bahsediyorlar. Bunlarda ne edep var ne namus var. Bunlar kirli. Kobani'den kaçan kardeşlerimizden önemli bir kısmı ülkemizde yaşıyor. Biz bunların ciğerini biliyoruz. Neler yaşadığımızın şahidi sizlersiniz.
Çözüm sürecini niye başlattık, anneler ağlamasın, akan kan dursun, her inançtan insanıyla kardeş olsun dedik.
HDP'NİN CHP'YE VERDİĞİ DESTEK
Bunlar Kürt düşmanı, insanlık düşmanı, coğrafyamızın düşmanı. Bunlar 1940'larda Türkiye'nin başına bir kabus gibi çöken tek parti CHP zihniyetinin günümüzdeki versiyonudur. Tüm büyük günahların anası olan CHP ile yol yürümek de ancak bunlara yakışırdı. CHP, HDP, İYİ Parti beraber yürüyorlar mı? Al birini vur öbürüne. Birbirinden farkları yok. HDP'nin CHP'ye verdiği desteğin nedeni ideolojik akrabalıktır.
Çözüm sürecini biz başlattık. Çözüm sürecini sonlandıran biz olmadık. Bunların art niyetleri, gizli gündemleri sonlandırdı. Hiçbir zaman meşru demokratik hukuk düzeni içinde siyaset yapmayı düşünmediler. Allah için söyler misiniz? Dünyada hangi devlet buna müsaade eder. Hangi hukuk, adalet, vicdan buna göz yumar. Hala barış, kardeşlik, hukuk, demokrasi diyorlar. Siz bu kavramları en son ağıza alacak kişilersiniz ey HDP. Kendinizden olmayanlara hayat hakkı tanımadınız.
HDP PKK
Kardeşlerim ne diyorlar, hadi sıkıysa söylesinler. Bizim PKK ile işimiz yok diyorlar. Öyle demiyorlar mı? Bunların işi gücü yalan. Ortağı CHP. Onun da işi gücü yalan. Sürekli yalandan mağduriyet. Sizlerin hak ve hakkaniyet duygularını istismar etmeye çalışıyorlar. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bunların elindeydi. Tek bir ay bile ödenekleri gecikti mi? Hayır. Sonuç ne oldu, büyükşehir belediye başkanını adeta hesaba çektirdiler. Hesap sormadılar mı? Ne idüğü belirsiz birine Bodrum'da sorgulattırıp tokatlattırdılar. Kim yaptı bunu HDP, PKK.
"SENİ BAŞKAN YAPTIRMAYACAĞIZ"
Onların yapmadıkları hizmetleri bakanlıklarımız yapmak zorunda kaldı. Örgütün dağdan gönderdiği çapulcuların karşısında bunlar hazır ola geçmediler mi? Kurumlarımız sizlere hizmet vermek için çalışmaya başlayınca yolların altına bomba döşendiğini gördük. Bunları görevden almazsak size ihanet etmiş olurduk. Belediyeye gelen her kuruş sizler için kullanılıyor.
Bunların ne söylediğine değil, ne yaptığına bakıyoruz. Seçimlerde "Seni başkan yaptırmayacağız" diye ortalığı inletenlerin Yasin Börü'nün kanının hesabını verdiklerini gördünüz mü? Yasin'i nasıl alçakça öldürdüklerini biliyorsunuz değil mi? Bu nasıl bir kindir? Bu nasıl bir nefrettir.? Bıraktım Kürdünü, Arabını, Acemini. Böyle bir muamele nasıl yapılabilir? Yasin'in kendilerinden olmamasıdır. Bu zülme ortak olan herkes cezasını çekecektir.
KÜRT KARDEŞİMLE ORTAK BİR YANI OLABİLİR Mİ?
Bunlar utanmadan sıkılmadan Ermeni soykırımı yalanını kabul ettirmeye çalışıyorlar. Benliklerinden kopmuş bu güruhun sizlerle ilişkisi olabilir mi? Selahaddin Eyyübi'nin mirasının taşındığı bir yerde, zalim İsrail'le birlikte benim Kürt kardeşimle ortak bir yanı olabilir mi? Ülkede ne kadar sapkın, sapık, marjinal grup var onların emrine vererek sizlerle hangi müşterekleri paylaşıyor olabilir?
Tek dertleri, tek projeleri Tayyip Erdoğan'sız AK Parti ve Türkiye. İşi gücü bırakıp bizimle uğraşıyorlar. Yaptıkları tek hayırlı iş gördünüz mü? Göremezsiniz, çünkü yok. Diyarbakır'a huzur gelince neler olduğuna şahitsiniz. Akşam geç saatlerine kadar Diyarbakır'ın sokaklarındasınız. Niye güvenlik var. Bunları gördüğünüz her yerde yakalarına yapışın sorun sorgulayın. Çözüm sürecini bitirmek için kim size talimat verdi. Bunu sorun. Yalan, dalavere, ikiyüzlülükle karşınıza çıkıp sizleri oyalamasınlar.
YAPILAN YATIRIMLAR
Bu coğrafyayı birlikte medeniyetimizin beşiği haline getirdik. İnşallah yine birlikte 2023, 2053 vizyonuna kavuşturacağız. Türkiye tarihinin en büyük demokrasi ve kalkınma hamlesini bizim dönemimizde yaşamıştır. Ülkemizin 81 vilayetinin tamamına da cumhuriyet tarihinde yapılanların 10 katı çağ atlattık. 10 yılda Diyarbakır'a 46 katrilyon lira yatırım yaptık. 6250 adet derslik kazandırdık. Yurt kapasitemizi 5300'e çıkardık. 33 bin seyirci kapasiteli Diyarbakır Stadyumu'nu biz yaptık.
Merkez ve ilçelerimizdeki faaliyetlerden 248 bin gencimizin istifade ettiği gençlik merkezi inşa ettik. 12 milyar lira sosyal yardım aktardık. 19 hastaneden oluşan 48 adet sağlık tesisi inşa ettik.
Şimdi sizlere belki de bakanım müjdeyi vermiştir ama Diyarbakır 1000 yataklı Kayapınar Şehir Hastanesi'nin yapım ihalesini 19 Temmuz'da gerçekleştiriyoruz. Hastanemizin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. 18570 konut projesini hayat geçirdik. 2705 sosyal konut yapımına devam ediyoruz. Millet bahçelerinden Diyarbakır'da toplam büyüklüğü 396 bin metre kare olan 6 adet projemiz var.
Terör nedeniyle büyük zarar gören Sur ilçemizi ve Suriçin'i adeta baştan sona yeniden yaptık, yapıyoruz. Konut projelerimizi, altyapı, üst yapı ve restorasyon çalışmalarımızı bitirme aşamasına geldik.
Mesleki eğitim merkezlerinden yararlananların sayısı 4000'e ulaştı. Uyanış gençlik programlarına katılan gençlerimiz, spordan bilgi yarışmasına kadar her alanda kendilerini gösteriyorlar. Sizlerin hangi hizmete yatırıma ihtiyacı varsa boynumuzun borcudur. Başım gözüm üstüne Diyarbakır. Toplam yatırım bedeli 2.5 milyar lirayı bulan eserin açılışını yapmak için sizlerle birlikteyiz.
814 dükkanın bulunduğu 5000 kişiye istihdam sağlayacak oto sanayi sitesini de hizmete alıyoruz. Diyarbakır'ın diğer il ve ilçelerle olan bağlantı yolları da iyileştirildi.
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