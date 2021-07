Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarından derlenenler;

Gerçekten de milli sinemanın en önemli görevi Türk milletinin öz değerlerini yakalamak ve beyaz perdeden bu değerleri yansıtmaktır. Kartal Tibet milletimizin takdirini kazanmıştır. Milli hafızalara kazınan sayın Tibet son yolculuğuna uğurlanmıştır. Elbette Yeşilçam'a damga vuran sayın Kartal Tibet'e Allah'tan rahmet diliyorum.

Demokrasilerde her siyasi düşüncenin, her siyasal partinin büyük yada küçük bir karşılığı vardır ve olmalıdır. Her siyasal hareket üzerinde şekillendiği aynı topluma ve aynı sorunlara bakmasına rağmen çözüm yollarında ayrılmaktadır. Bu ayrılıklar siyasetin doğasında vardır. MHP Türkiyemizin tamamında zemin bulmuş ve kök salmış, kendisine sevgisiyle bağlı bir seçmen kitlesine kavuşmuştur. Üç hilal bir sevda halini almış, ne kadar övünsek azdır, yetersizdir. MHP bir demokrasi namusudur. MHP büyük bir millet eseridir. MHP, istikrarın, dik duruşun, devredilmez inancın markasıdır.

Milli iradeyi, milliyetçi iradeye dönüştürmek için daha çok gönüle gireceğiz, her kapıyı çalacağız, kimseyi ayırmayacağız. Daha mutlu, daha güvenli, daha gelişmiş bir millet hayatı için geceyi gündüze katacağız. Hiçbir şey adına dürüst ve samimi siyasetimizi karalatmadık. Aldatmaya sırtımızı döndük, riyakarlığa yüzümüzü çevirdik. Milletimizin şaşmaz sağduyusuna ümitlerimizi bağlayarak, yol onun varlık onun gerisi angarya, yüz üstü çok süründüm gerisi Sakarya... Birileri gibi vicdanımız ipotekli değildir. biz milliyetçi hareketiz, biz Cumhur İttifakıyız. Hayattan nasibini alamamış gariplerin, ağlamaktan göz pınarları derinleşmiş mağdurların, hem davacısıyız hem de dağ gibi arkalarındayız.

"KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ"

Bizim birileri gibi vicdanımız ipotekli değil. Biz Milliyetçi Hareket Partisi'yiz. Biz Cumhur İttifakı'yız. Kemal Kılıçdaroğlu yayınladığı videoda beni hapse atmak istiyorlar diyor. Demekki hakkındaki fezlekelere bakmamış. Çiğ süt içmediyse karın ağrısı çekmesine gerek yoktur. Hukuka saygı duymalı.

Kılıçdaroğlu mağduriyet pozlarını bıraksın da eylemlerinin hangi kanunlarla çeliştiğini düşünsün. Meclis, kanun kaçaklarının meskeni olamaz. Fezlekeler bir an evvel Genel Kurul'a getirilmelidir.

"DOKUNULMAZLIKLAR KALDIRILMALI"

Kılıçdaroğlu kendisine güveniyorsa dokunulmazlıkların kaldırılmasına destek vermeli. Hatta kendisi önayak olmalı. Söz veriyorum ilk kez CHP'ye destek vereceğim.

