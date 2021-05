Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Almanya’da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya ve Bosna Hersek ziyaretlerinin ardından Almanya'nın başkenti Berlin'e geldi.

Çavuşoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İkili ilişkilerimizle bölgesel konuları ele almak ve temaslarda bulunmak üzere Berlin'deyiz" dedi.

İkili ilişkilerimizle bölgesel konuları ele almak ve temaslarda bulunmak üzere #Berlin'deyiz. 🇹🇷🇩🇪



In #Berlin to discuss our bilateral relations and regional issues and hold meetings. 🇹🇷🇩🇪 pic.twitter.com/F39bR62TxM