Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Almanya’da
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek ziyaretinin ardından Almanya’ya geldi. Bakan Çavuşoğlu, Almanyaziyaretine ilişki sosyal medya hesabı Twitter üzerinde bir paylaşımda bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya ve Bosna Hersek ziyaretlerinin ardından Almanya'nın başkenti Berlin'e geldi.
Çavuşoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İkili ilişkilerimizle bölgesel konuları ele almak ve temaslarda bulunmak üzere Berlin'deyiz" dedi.
İkili ilişkilerimizle bölgesel konuları ele almak ve temaslarda bulunmak üzere #Berlin'deyiz. 🇹🇷🇩🇪— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) May 5, 2021
In #Berlin to discuss our bilateral relations and regional issues and hold meetings. 🇹🇷🇩🇪 pic.twitter.com/F39bR62TxM