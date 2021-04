Son dakika: MHP lideri Bahçeli HDP'ye ateş püskürdü: Ermenistan'a iltica etsinler

BIDEN'IN 'SOYKIRIM' AÇIKLAMASI

Ne garip, ne tuhaftır ki, karanlık geçmişlerinden utanmayan ülkelerin, tarihin hiçbir devrinde yaşanmamış soysuz propagandalarına maruz kalıyoruz. Tarihimizi sorgulatmayız. Milli şerefimizi sonu ölüm bile olsa tartışmaya açtırmayız. ABD'nin yeni Başkanı, Ermeni lobilerinin gözüne girmek zihniyeti ile sözde soykırımı tanıyacağını duyurmuştu. Sonunda lobilerin oyuncağı olduğunu, yalana sımsıkı sarılarak ispat etmiştir. Biden'ın 24 Nisan tarihli açıklaması tarihe kara bir leke gibi düşmüştür. Bizim sorunumuz ABD halkı ile değil. Sözde soykırım beyanı Türk Milleti nezdinde hükümsüzdür, açıklaması, kağıt parçasından ibarettir. Soykırım çetelesi tutanlar, gerçekten medeniylerse kendi bastıkları zalim ayakizlerine, kan ve dehşet çukurlarına dikkatle bakmalı. 1915 olaylarında hayatlarını kaybedenleri onurlandırdıklarını dile getirmiştir. Nasıl onur katacakları başka bir tartışmanın konusudur. Biden ifitra kampanyasına kurşun askerlik yapmakla kalmamış bir de Konstantinopolis ifadesi kullanmıştır. Osmanlı'da böyle bir şehir yoktur, bizim İstanbul'umuz vardır ve dünyanın en büyük Türk kentidir.

"24 NİSAN BİZİM İÇİN 23 NİSAN'IN BİR GÜN SONRASIDIR VE SIRADAN BİR GÜNDÜR"

ABD Başkanı sözde soykırım suçlaması ile müttefiklik hukukuna, onarımı uzun yıllar alacak, ağır bir hasar vermiştir. Stratejik ortaklığın masal olduğunu göstermiştir. ABD Başkanlarının 24 Nisan'da ne söyleyecekleri artık merak konusu olmaktan çıkmıştır. Yıllardır Türkiye üzerinde baskı ve dayatma aracına dönüştürülen 24 Nisan tarihi, bizim için 23 Nisan'ın bir gün sonrasıdır ve sıradan bir gündür. Sevk ve İskan Kanunu ile her zaman gurur duyacağız. Dönemin milli kahramanlarına tarih huzurunda şükran ve minnet duygularımızı her fırsatta göstereceğiz. Ortak tarih komisyonu kurulsun dediğimizde kimlerin bu teklife yanaşmadığı bellidir. Sevk ve İskan Kanunu'nun esas temeli milli güvenliği esas çabasıdır. Ermenilerden bir bölümünün sırtımızdan hançer vurmak için harekete geçtikleri vicdanlı her insanımızın malumudur. Kanun gereğince güvenlik maksadıyla işbirlikçi Ermeniler tehcire tabi tutulmuştur. Sevk boyunca her türlü ihtiyaçları karşılanmıştır. Göç yolları, üzerindeki menzil ve istasyonlara yiyecek, içecek stokları yapılmıştır. Ölümler yaşanmıştır fakat hiçbir şart altında bir soykırım olmamıştır. 1915 olayları imparatorluğun kendi tebaası olan ve cephede kalan Ermenilerle diğer unsurları kanunla cephe gerisine çekmekten başka bir şey değildir. Ortada soykırımın en küçük delili yoktur. Tarihi gerçekler tahrip edilmektedir.