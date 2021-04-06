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Son dakika: AB'den Türkiye'ye kritik ziyaret! Masadaki iki önemli konu tam üyelik ve vize serbestisi

Son dakika haberine göre ve ilişkileri bugün 'daki kritik ziyaretin ardından yeni bir döneme girecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başkanı ile AB Komisyonu Başkanı 'i kabul edecek. Türkiye'nin beklentisi, 18 Mart mutabakatının yenilenmesi, vize serbestisi, 25 yılı geriden bırakan 'nın güncellenmesi olacak.

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Giriş Tarihi: 06.04.2021 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021
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Son dakika: AB'den Türkiye'ye kritik ziyaret! Masadaki iki önemli konu tam üyelik ve vize serbestisi

Başkanı ile Komisyon Başkanı , Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ziyaret sırasında gerçekleştirilecek görüşmelerde Türkiye- ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, Birlik ile iş birliğinin katılım perspektifi temelinde ve tesis edilmeye çalışılan olumlu gündem kapsamında geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

TAM ÜYELİK İÇİN MÜZAKERE SÜRECİ
Türkiye'nin beklentisi, 18 Mart mutabakatının yenilenmesi, vize serbestisi, 25 yılı geriden bırakan 'nın güncellenmesi olacak. Başkan Erdoğan, ve Von der Leyen ile yapacağı görüşmede bu konuların altını özellikle çizecek. Tam üyelik için müzakere sürecinin başlatılması Türkiye'nin bir diğer talebi olacak. Bunun için 23 ve 24'üncü fasılların açılması gerektiği vurgulanacak.

Masadaki bir diğer başlık . Türkiye ile arasında yeniden başlayan istişari görüşmeler değerlendirilecek. Avrupa Birliği'nin bu konudaki tek taraflı bakış açısından duyulan rahatsızlık iletilecek. Diyaloğun sürmesi için yönetiminin teşvik edilmesi istenecek.

AB yetkilileri ile yapılacak görüşmede koronavirüs ile mücadelede atılacak ortak adımlar da ele alınacak.

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