Son dakika: AB'den Türkiye'ye kritik ziyaret! Masadaki iki önemli konu tam üyelik ve vize serbestisi

TAM ÜYELİK İÇİN MÜZAKERE SÜRECİ

Türkiye'nin beklentisi, 18 Mart mutabakatının yenilenmesi, vize serbestisi, 25 yılı geriden bırakan Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi olacak. Başkan Erdoğan, Michel ve Von der Leyen ile yapacağı görüşmede bu konuların altını özellikle çizecek. Tam üyelik için müzakere sürecinin başlatılması Türkiye'nin bir diğer talebi olacak. Bunun için 23 ve 24'üncü fasılların açılması gerektiği vurgulanacak.