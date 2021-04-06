Son dakika: Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye kritik ziyaret! Başkan Erdoğan kabul edecek

Ankara-Brüksel hattında kritik temas bugün gerçekleşecek. AB Komisyon Başkanı Leyen ve Konsey Başkanı Michel Türkiye'ye geliyor. Başkan Erdoğan iki ismi kabul edecek. Gündemde gümrük birliği, vize serbestisi ve Doğu Akdeniz gibi konular var.

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