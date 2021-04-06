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0){for(t=0;t
06 Nisan 2021, Salı
ANA SAYFA Son dakika: Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye kritik ziyaret! Başkan Erdoğan kabul edecek Giriş: 06.04.2021 09:47 Güncelleme:06.04.2021 09:56 Ankara-Brüksel hattında kritik temas bugün gerçekleşecek. AB Komisyon Başkanı Leyen ve Konsey Başkanı Michel Türkiye'ye geliyor. Başkan Erdoğan iki ismi kabul edecek. Gündemde gümrük birliği, vize serbestisi ve Doğu Akdeniz gibi konular var. DİĞER