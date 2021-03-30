AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'den Türk düşmanlarına yaptırım cevabı

"Bu soruya bir soru ile yanıt verebilir miyim? Acaba Avrupa bu 4 milyon göçmeni kendi topraklarına almaya hazır mı? Eğer hazırsa buyursunlar. Ama elbette hazır değiller. Eğer hazır değillerse, göçmenlerin Doğu Akdeniz'deki tehlikeli yolculukta boğulmalarını engellemek lazım. Eğer Türkiye'de kalıyorlarsa, Türkiye'ye bu yükün sosyal ve ekonomik boyutunu kaldırabilmesi için yardım etmek lazım. Bu yardımların tamamına yakını doğrudan göçmenlerin temel ihtiyaçlarına gidiyor. Bu neden problem yaratıyor, bunu anlamıyorum."

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