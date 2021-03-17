Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer: Türkiye-AB sığınmacı anlaşması başarılı oldu

Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Federal Basın Merkezi'nde açıklamalarda bulunan Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer, 5 yıl önce Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında imzalanan sığınmacı anlaşmasının başarılı olduğunu ifade ederek, "Her iki taraf da anlaşmaya sadık kalarak birlikte uyguladı" dedi.



"TÜRKİYE GÜVENİLİR ORTAK"



Türkiye'nin 3,6 milyon Suriyeli göçmeni barındırdığını ifade eden Demmer, "Türkiye bunun için büyük bir takdiri hak ediyor" ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin bu durumda görüleceği gibi "çok güvenilir bir ortak" olduğunu vurgulayan Demmer, "AB'nin mali desteği sayesinde, orada kabul edilen göçmenlerin durumu gözle görülür şekilde iyileşti. 1,8 milyondan fazla insan günlük geçim kaynakları için destek aldı, 660 bin çocuk okula gidebildi ve halihazırda 14 milyondan fazla kişi doktora gitti" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN