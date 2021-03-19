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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan kritik temas! AB Komisyonu Başkanı ve AB Konseyi Başkanı ile görüştü

Son dakika haberine göre Başkan 'ın,  Komisyonu Başkanı ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşmesi sona erdi. Telekonferans olarak yapılan görüşmeye Başkan Erdoğan 'daki  Köşkü'nden katıldı. Görüşme 45 dakika sürdü. Başkan Erdoğan, "Gümlük Birliği'nin güncellemesi zaruri." dedi. Erdoğan, Y"unanistan'ın kışkırtmalarına karşı tutumumuzu koruyoruz." ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.03.2021 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021
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Başkan 'ın, () Komisyonu Başkanı ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile videokonferans görüşmesi sona erdi.

Başkan Erdoğan'ın 'deki Köşkü'nden videokonferans yöntemiyle katıldığı görüşme, 45 dakika sürdü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı , Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın de bulundu.

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ MASADA
Başkan Erdoğan ile Von der Leyen ve Michel görüşmesinde, Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik hususlar ele alındı. Erdoğan, AB yöneticileri ile görüşmesinde, 25-26 Mart'taki AB Zirvesi'nden somut çalışmaların önünü açacak bir netice beklediklerini belirtti.

Başkan Erdoğan, görüşmede, zirveye sunulacak raporun olumlu gündem istikametinde Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğine yönelik önerileri objektif ve yapıcı bir bakış açısıyla yansıtacağına inandığını ifade etti.

AB Liderler Zirvesi, 25-26 Mart'ta yapılacak.

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