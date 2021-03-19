Son dakika: Başkan Erdoğan'dan kritik temas! AB Komisyonu Başkanı ve AB Konseyi Başkanı ile görüştü

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ MASADA

Başkan Erdoğan ile Von der Leyen ve Michel görüşmesinde, Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik hususlar ele alındı. Erdoğan, AB yöneticileri ile görüşmesinde, 25-26 Mart'taki AB Zirvesi'nden somut çalışmaların önünü açacak bir netice beklediklerini belirtti.

Başkan Erdoğan, görüşmede, zirveye sunulacak raporun olumlu gündem istikametinde Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğine yönelik önerileri objektif ve yapıcı bir bakış açısıyla yansıtacağına inandığını ifade etti.

AB Liderler Zirvesi, 25-26 Mart'ta yapılacak.