FETÖ'nün haberleşme yöntemi deşifre oldu: Clash Of Clans adlı oyundaki mesaj odalarında buluşuyorlarmış!

DERSE ÇAĞIRMIŞLAR

İddianameye göre, FETÖ/PDY ile nasıl tanıştığını anlatan Y.H., ilkokulda 2008- 2009 eğitim ve öğretim yılı sonunda karnelerin dağıtıldığı gün okuldaki arkadaşlarının elinde top gördüğünü, nereden aldıklarını sorduğunda ise dershanenin takdir alan öğrencilere top hediye ettiğini öğrendiğini, bunun üzerine top almak için belirtilen dershaneye gittiğini söyledi.

M.K., burada sohbet sırasında asker olmak istediğini söyleyince görevlinin 2009- 2010 eğitim ve öğretim yılında kendisine telefonla ulaşıp, zeki öğrencileri ders için çağırdığını söylediğini ve okulunun karşısındaki öğrencilere verilen derslere katılarak FETÖ/PDY ile tanıştığını belirtti.