FETÖ'nün haberleşme yöntemi deşifre oldu: Clash Of Clans adlı oyundaki mesaj odalarında buluşuyorlarmış!

'CLASH OF CLANS' SONRASI ANKESÖRLÜ TELEFONLARI BIRAKMIŞLAR

Y.H., askeri lisede okurken, 'Clash Of Clans' adlı dünyaca ünlü oyun üzerinden 'örgüt ağabeyi' ile haberleştiklerini söyledi. Y.H., ''Askeri lisenin 10'uncu sınıfında 'Musap' kod isimli 'örgüt ağabeyi' ile 'Clash Of Clans' isimli bilgisayar oyununun içinde mesajlaşma odaları vardı. Buradan mesajlaşarak görüşüyorduk. Klasik bir oyundu. Bu şekilde tedbir uygulanıyordu fakat yaşımızın küçük olmasından dolayı neden böyle yapıldığını anlayamamıştık. Örgüt adına faaliyet gösterilen evlerde toplantı olduğunda cep telefonları kapatılıp, girişte bırakılıyordu. Askeri liseye giderken 'örgüt ağabeyi' ile buluştuğumuzda da cep telefonlarını kapatmamızı istiyorlardı. 2014 yılında 'Clash Of Clans' isimli oyun üzerinden haberleşmeye başladık. Bu oyun çıktıktan sonra ankesörlü telefonları kullanmamaya başladık" dedi.

