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Son dakika: 2012 komiser yardımcılığına geçiş sınavı! FETÖ üyesi 37 kişiye gözaltı kararı

Son dakika haberine göre... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, " yardımcılığına geçiş sınavı" soruşturmasında FETÖ üyesi 37 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 25.02.2021 Güncelleme Tarihi: 25.02.2021
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Son dakika: 2012 komiser yardımcılığına geçiş sınavı! FETÖ üyesi 37 kişiye gözaltı kararı

Son dakika haberine göre... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülmekte olan 2012 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 3'ü aktif olmak üzere toplam 37 FETÖ/PDY mensubu hakkında, Ankara merkezli 22 ilde, 25 Şubat 2021 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

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