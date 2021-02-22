Türkiye yerli ve milli kurumlarıyla terör örgütüne adım attırmıyor. Özellikle 15 Temmuz 2016'daki FETÖ'nün kalleş darbe girişimi sonrası devlet kademeleri kalleşlerden temizlendi ve temizleniyor.

Son olarak milli gururumuz TSK, Gara'ya girdi ve sözde efsane hâline gelen bu yerde terörün beli kırıldı. Şehitler veriyoruz ancak terör örgütü PKK'ya da dünyayı dar ediyoruz.

İŞTE FETÖ VE PKK İLİŞKİSİNE DELİLLER!

Zamanında PKK ile FETÖ'nün ilişkisine çok değinilmişti ama hep delil var mı deniyordu. Çok delil var ama iki hafta mit'in yurt dışından Özbekistan'dan getirdiği iki FETÖ'cüden biri çok önemli.

FETÖ'CÜ VE PKK İLE İŞBİRLİĞİ YAPAN GÜRBÜZ SEVİLAY KİMDİR?



Savunma sanayinde faaliyet gösteren Gürbüz Sevilay'ın, FETÖ'nün15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında KHK ile devletten ihraç edilen FETÖ mahrem imamlarına şirketinde görev verdiği tespit ediliyor. Söz konusu şahıslar vasıtasıyla 2017 yılında PKK/KCK mensupları ile irtibat kuruyor.

Gürbüz Sevilay, Irak ve Suriye'deki PKK/YPG mensuplarının füze, anti-drone, radar sistemi ve termal üniforma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2019 yılında ilk olarak Irak'ın kuzeyine gidiyor.