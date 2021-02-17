Katil sürüsü PKK Zeynep Yılmaz hemşirenin sevgilisi Ümit Gıcır'ı da şehit etti!









'GÜNEŞE HİÇ BAKMADIM'

Telefonda duydukları ile yıkılan Zeynep Yılmaz, o günü ve o son konuşmayı hiç unutamıyor. SABAH'a konuşan Yılmaz, "Ümit telefonla aradı. 'Zeynep sana bir şeyler söyleyeceğim' dedi. Ben de 'Şu an çok yoğunum sonra konuşalım' dedim. Sonrasından bana 'Zeynep sadece beni dinle. Ne olursa olsun sen beni kabul eder misin? Elim, kolum olmasa beni kabul eder misin?' dedi. Araya girmeye çalıştım ama bu sefer de, 'Sen sadece sorduklarıma cevap ver. Zeynep, ölmediğim sürece, sağ kaldığım sürece ben sana döneceğim. Ben şehit olursam bil ki seni çok seviyorum. Seninle olduğum sürede hiçbir şeyden pişman olmadım' dedi. Ümit ne diyorsun demeye kalmadan silah sesini duydum. 'Allah'ıma emanetsin' dedi ve bir daha o telefonuna ulaşamadım" dedi.