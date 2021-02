Katil sürüsü PKK Zeynep Yılmaz hemşirenin sevgilisi Ümit Gıcır'ı da şehit etti!

5 yıl boyunca Sivas'tan dışarı çıkmadığını ve sürekli onun hayaliyle yaşadığını dile getiren Zeynep Yılmaz, "Sivas'tan hiç ayrılmadım. 'Ümit gelir de beni bulamaz' dedim. Evimi değiştirmedim. 5 yıl boyunca ben hiç güneşe bakmadım. 'Oh hava ne güzel' demedim. Doyasıya yemedim, içmedim. Kimseyle eğlenmeye gitmedim. Çünkü Ümit oradaydı. Nasıl eğlenebilirim, nefes alabilirim. Her zaman gözüm dağlarda oldu. Nereye gitsem buralardan geçirirler mi diye çok düşündüm. Olur da tesadüfen karşıma çıkar dedim. Günlük 3 saat uyudum. 3 saatten fazlası senin neyine dedim. 'O orada uyuyor mu da, sen burada yatıyorsun' dedim. Her sabah kalktığımda fotoğrafına bakıp 'Günaydın aşkım' diyerek uyandım. Rüyalarımda gördüm. Hastanelerde gördüğüm uzun boylu arkadan çok benzettiğim askerlere koştum. Herkesi ona benzettim. 5 yıl boyunca yolunu gözledim. Hainler Ümit'imi elimden aldı" diye konuştu.