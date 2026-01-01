Bilal Erdoğan’dan Galata’da dünyaya Gazze mesajı: Boykotla zulmün normalleşmesine dur diyeceğiz

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Galata Köprüsü'nde düzenlenen Filistin'e destek eyleminde yaptığı konuşmada, "Gazze'de yaşanan bir halkın kadınlarıyla çocuklarıyla yaşlılarıyla bilinçli ve sistematik bir şekilde yok edilmeye çalışıldığı bir soykırımdır. Biz sinmeyeceğiz, susmayacağız, Filistin'i unutmayacağız. Unutturmayacağız. Gazze, Kudüs, Mescid-i Aksa özgür olana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Milletçe bireysel olarak mücadelemizi boykotla sürdürmek zorundayız" dedi.

Bilal Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları:

Değerli İstanbullular, gününüz aydın olsun. Yeni yılımız milletimize, bütün Müslümanlara, Filistin'e ve insanlığa huzur getirsin inşallah. Rabbim gözü yaşlı annelerin gözyaşını dindirsin. Rabbim bu millet için gecesini gündüzüne katarak çalışan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün yöneticilerimize güç, kuvvet versin. Rabbim bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Ailelerine sabrı cemil nasip etsin.