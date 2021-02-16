16 Şubat 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gara şehitleri üzerinden yaptığı algı operasyonu deşifre oldu |Video

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gara şehitleri üzerinden yaptığı algı operasyonu deşifre oldu |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.02.2021 17:15
Güncelleme:16.02.2021 17:31
Son dakika haberleri... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gara'da terör örgütü PKK tarafından 13 vatandaşımızın şehit edilmesiyle ilgili algı operasyonuna kalkıştı. Kılıçdaroğlu, Gara şehitleriyle ilgili açıklamayı ilk kez Malatya Valiliği tarafında yapıldığını iddia etmişti. Oysa gerçek öyle değildi. İlk açıklamayı Kılıçdaroğlu'nun iddia ettiği gibi Malatya Valisi değil yaklaşık 12 saat önce Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'da tarafından yapıldığı ortaya çıktı. İşte Kılıçdaroğlu'nun çirkin algı operasyonunun deşifre edildiği o görüntüler.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

Kılıçdaroğlu'ndan şehitler üzerinden algı operasyonu
Kılıçdaroğlu'ndan şehitler üzerinden algı operasyonu
Bakan Soylu bu rakamları ilk kez verdi: 6021 sivil katliam
Bakan Soylu bu rakamları ilk kez verdi: 6021 sivil katliam
Başkan Erdoğan'dan Batı'ya Gara tepkisi
Başkan Erdoğan'dan Batı'ya Gara tepkisi
Başkan Erdoğan: Girdikleri inlerinde geberteceğiz
Başkan Erdoğan: Girdikleri inlerinde geberteceğiz
Bakan Akar 'Gara' hakkında bu detayları ilk kez anlattı
Bakan Akar 'Gara' hakkında bu detayları ilk kez anlattı
HDP'li Sancar Gara katliamı hakkında Türkiye'yi suçladı
HDP'li Sancar Gara katliamı hakkında Türkiye'yi suçladı
MHP'li Bülbül'den A Haber'de ABD'ye tepki! Dost oldukları söylenemez
MHP'li Bülbül'den A Haber'de ABD'ye tepki! Dost oldukları söylenemez
PKK katliamını HDP neden kınamıyor?
PKK katliamını HDP neden kınamıyor?
Teröristbaşı Abdullah Öcalan 22 yıl önce Türkiye'ye getirildi!
Teröristbaşı Abdullah Öcalan 22 yıl önce Türkiye'ye getirildi!
13 şehidimizin anısına... Türkiye teröre karşı tek yürek oldu
13 şehidimizin anısına... Türkiye teröre karşı tek yürek oldu
Gara'da insanlık suçu işlenmiştir
"Gara'da insanlık suçu işlenmiştir"
Bakanlar Akar ve Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na ziyaret
Bakanlar Akar ve Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na ziyaret
Daha Fazla Video Göster