Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gara şehitleri üzerinden yaptığı algı operasyonu deşifre oldu |Video

Son dakika haberleri... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gara'da terör örgütü PKK tarafından 13 vatandaşımızın şehit edilmesiyle ilgili algı operasyonuna kalkıştı. Kılıçdaroğlu, Gara şehitleriyle ilgili açıklamayı ilk kez Malatya Valiliği tarafında yapıldığını iddia etmişti. Oysa gerçek öyle değildi. İlk açıklamayı Kılıçdaroğlu'nun iddia ettiği gibi Malatya Valisi değil yaklaşık 12 saat önce Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'da tarafından yapıldığı ortaya çıktı. İşte Kılıçdaroğlu'nun çirkin algı operasyonunun deşifre edildiği o görüntüler.

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