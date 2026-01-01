Şanlıurfa’da zincirleme felaket! 7 TIR birbirine girdi: 2 yaralı | A Haber bölgede

A Haber mikrofonlarına konuşan TIR sürücüsü Sait Duru, kaza anını anlattı (Ekran görüntüsü)

KAZAYA KARIŞAN ŞOFÖR O ANLARI ANLARI ANLATTI

A Haber mikrofonlarına konuşan TIR sürücüsü Sait Duru, kazayı son anda fark ettiğini belirterek, çarpışmayı önlemek için direksiyonu kırdığını ancak yolun kaygan olması nedeniyle aracın kaydığını ve kazanın kaçınılmaz hale geldiğini söyledi. Duru, çarpışmanın ardından sağ tarafından gelen başka bir aracın da kendisine çarptığını ifade etti.

En arkadan gelen bir aracın ise önünde duran aracı fark edemeyerek arkadan çarptığını aktaran sürücü, bu şekilde zincirleme trafik kazasının meydana geldiğini belirtti.