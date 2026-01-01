Şanlıurfa’da zincirleme felaket! 7 TIR birbirine girdi: 2 yaralı | A Haber bölgede

01 Ocak 2026, Perşembe
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.01.2026 20:19
Şanlıurfa’da olumsuz hava koşulları kazaya neden oldu. Bölgede etkili olan sis ve buzlanma sebebiyle 7 TIR’ın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede 2 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kaza yerinde bulunan A Haber, bölgeden yaşanan son durumu aktardı.

Kaza, Mardin bağlantı yolu ile Şanlıurfa Kızlar mevkisi arasında meydana geldi. Olumsuz hava koşulları, sis ve buzlanma nedeniyle 7 TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı.

ŞANLIURFA'DA ZİNCİRLEME FELAKET

Kaza sonrası bölgeye çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Emniyet güçleri bölgede güvenlik önlemleri alarak emniyet şeridi çekti. Öte yandan kaza yerine ulaşan A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, bölgeden son gelişmeleri aktardı.

A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, kaza bölgesine giderek son gelişmeleri aktardı.

A HABER OLAY YERİNDE

A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, Mardin bağlantı yolu ile Şanlıurfa Kızlar mevkisi arasında meydana gelen zincirleme trafik kazasının detaylarını olay yerinden aktardı.

Geçgel, bölgede etkili olan olumsuz hava koşullarına dikkat çekerek, "Bu noktada 7 TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yoğun sis ve buzlanma nedeniyle otoyol tamamen ulaşıma kapandı" dedi.

A Haber mikrofonlarına konuşan TIR sürücüsü Sait Duru, kaza anını anlattı

KAZAYA KARIŞAN ŞOFÖR O ANLARI ANLARI ANLATTI

A Haber mikrofonlarına konuşan TIR sürücüsü Sait Duru, kazayı son anda fark ettiğini belirterek, çarpışmayı önlemek için direksiyonu kırdığını ancak yolun kaygan olması nedeniyle aracın kaydığını ve kazanın kaçınılmaz hale geldiğini söyledi. Duru, çarpışmanın ardından sağ tarafından gelen başka bir aracın da kendisine çarptığını ifade etti.

En arkadan gelen bir aracın ise önünde duran aracı fark edemeyerek arkadan çarptığını aktaran sürücü, bu şekilde zincirleme trafik kazasının meydana geldiğini belirtti.

A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, kaza bölgesine giderek son gelişmeleri aktardı.

KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI

Kazaya karışan araçların ağır hasar aldığını belirten Geçgel, "Bazı TIR'lar birbirini sıkıştırarak çarpıştı. Bir TIR ise bariyerlere çarptı ve ön kupa kısmı tamamen parçalandı. Araçlar yolu tamamen kapatmış durumda" ifadelerini kullandı.

Yaralılara ilişkin bilgi veren Geçgel, "Kazada 2 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisini aldık, can kaybı yok" şeklinde konuştu.

A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, kaza bölgesine giderek son gelişmeleri aktardı.

EKİPLER GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDI

Güvenlik önlemlerine değinen Geçgel, "Polis ve trafik ekipleri otoyol girişlerini dubalarla kapattı. Sürücülerin buraya girmesine izin verilmiyor. Amaç yeni bir kazanın yaşanmasını önlemek" dedi.

Yoldaki tehlikeye dikkat çeken Geçgel, "Kazaya karışan TIR'lardan yola mazot sızmış durumda. Yol yüzeyi kaygan, bu nedenle güzergâh tamamen trafiğe kapalı tutuluyor" ifadelerini kullandı.

A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, kaza bölgesine giderek son gelişmeleri aktardı.

"TIRLARIN KALDIRILMASI İÇİN EKİPLER SEVK EDİLDİ"

Çalışmaların süreceğini vurgulayan Geçgel, "TIR'ların birbirine girmiş olması nedeniyle ağır tonajlı vinçler çağrıldı. Ancak yoğun sis nedeniyle vinçlerin bölgeye ulaşması zaman alabilir. Yolun yeniden ulaşıma açılması biraz vakit alacak gibi görünüyor" dedi.

A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, kaza bölgesine giderek son gelişmeleri aktardı.

ŞANLIURFA–MARDİN YOLU TRAFİĞE KAPATILDI

A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, "Mardin bağlantı yolu ile Şanlıurfa Kızlar mevkisine kadar olan bölüm trafiğe kapalı. Sürücülerin alternatif güzergâhları kullanmaları ve sis ile buzlanmaya karşı dikkatli olmaları gerekiyor" diyerek uyarıda bulundu.

