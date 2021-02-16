HDP'li Mithat Sancar Gara katliamı hakkında Türkiye'yi suçladı

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin grup toplantısında terör örgütü PKK'nın Gara'da 13 kişiyi vahşice katletmesine ilişkin skandal açıklamalarda bulundu.

Sancar konuşmasında Türk Silahlı Kuvvetleri'ni suçlayıcı ifadeler kullandı.

"ÖLÜMLER BOMBARDIMAN SONUCU MU..."

HDP bir kez daha PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırının ardından devleti suçladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef gösteren Sancar, ölümlerin nasıl gerçekleştiğini skandal ifadelerle sorguladı.

HDP'li Sancar, "Ölümlerin nasıl meydana geldiğini şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkarmaktır. Bu bir infaz mıdır, yoksa ölümler bombardımanların sonucu olarak mı gerçekleşmiştir?" şeklinde konuştu.