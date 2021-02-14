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Son kez İBB önünde! Kadir Topbaş'a veda...

eski başkanı , koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede vefat etti. Tüm Türkiye'yi üzen vefat haberinin ardından 3 dönem hizmet verdiği Büyükşehir Belediyesi önünde tören düzenlendi. Ayrıca Kadir Topbaş için Beyoğlu Belediyesi'nde tören düzenlendi.

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Giriş Tarihi: 14.02.2021 Güncelleme Tarihi: 14.02.2021
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Son kez İBB önünde! Kadir Topbaş'a veda...

(İBB) Eski Belediye Başkanı , uzun süredir koronavirüsü tedavisi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

3 DÖNEM HİZMET VERDİĞİ İBB'DE KADİR TOPBAŞ İÇİN TÖREN

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski (İBB) Başkanı Kadir Topbaş için yarın İBB'nin Saraçhane Yerleşkesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

İBB eski Başkanı Kadir Topbaş için Beyoğlu Belediyesi'nde tören düzenlendi.

Kadir Topbaş anısına KADİR TOPBAŞ ANISINA

BAŞKAN ERDOĞAN RİZE'DEKİ PROGRAMINI YARIDA BIRAKTI

Eski Başkanı Kadir Topbaş koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede öldü. Topbaş'ın cenaze törenine Cumhurbaşkanı 'ın da katılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, " Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı, kıymetli yol arkadaşımız Kadir Topbaş'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kadir Bey'i, İstanbul'a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

ÖĞLE NAMAZINDA FATİH CAMİİ'NDE

Kadir Topbaş için yarın öğlen namazı vakti 'nde cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi. Topbaş'ın, Fatih Camii haziresine defnedileceği kaydedildi. Cenaze törenine Başkan Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

Kadir Topbaş bugün defnedilecek KADİR TOPBAŞ BUGÜN DEFNEDİLECEK

EVİNİN YAKININDAKİ CAMİİDE KADİR TOPBAŞ İÇİN SELA

Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş'ın 'deki evinde sessizlik hakim olurken, evinin yakınındaki camide sela okundu.

Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Topbaş'ın ölüm haberini alan devlet protokolü ve yakınları hastaneye akın ederken, Büyükçekmece Güzelce'deki evinde ise sessizlik hakim oldu. Kadir Topbaş'ın evinin yakındaki camide sela okundu.

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