Son dakika: Kadir Topbaş'a veda! Beyoğlu Belediyesi'nde tören düzenlendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Kadir Topbaş, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede vefat etti. Tüm Türkiye'yi üzen vefat haberinin ardından cenazeye ilişkin program belli oldu. İBB'de de bir tören düzenleneceği edinilen bilgiler arasındayken Topbaş'ın cenazesine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. Öte yandan İBB eski Başkanı Kadir Topbaş için Beyoğlu Belediyesi'nde tören düzenlendi. Detayları A Haber muhabirleri Mehmet Karataş ve Melis Coşan aktardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Kadir Topbaş, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede vefat etti. Tüm Türkiye'yi üzen vefat haberinin ardından cenazeye ilişkin program belli oldu. İBB'de de bir tören düzenleneceği edinilen bilgiler arasındayken Topbaş'ın cenazesine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. Öte yandan İBB eski Başkanı Kadir Topbaş için Beyoğlu Belediyesi'nde tören düzenlendi. Detayları A Haber muhabirleri Mehmet Karataş ve Melis Coşan aktardı.