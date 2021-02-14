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PKK'nın sözde yöneticisi Duran Kalkan'dan Boğaziçi itirafı

Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticisi , CHP'nin kışkırtmalarıyla ülke geneline yayılan Boğaziçi olayları hakkında flaş itiraflarda bulundu. Terörist Kalkan aynı zamanda 'ın serbest bırakılması için baskı yapılmasını istedi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 14.02.2021 Güncelleme Tarihi: 14.02.2021
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PKK'nın sözde yöneticisi Duran Kalkan'dan Boğaziçi itirafı

Terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi , eylemlerinin hükümetin devrilmesi için yapıldığını belirterek, "Daha fazla destek verilmeli" çağrısında bulundu.

BOĞAZİÇİ-DEMİRTAŞ PAZARLIĞI YAPMAYA ÇALIŞTI

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi Duran Kalkan, PKK'ya müzahir yayın organına, Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine ilişkin, "Olay bir üniversitedeki gençlik hareketi olmayı aştı, bir kayyum meselesini aştı." ifadesini kullanarak, eylemlerin hükümetin devrilmesi için yapıldığını açıkladı.

Boğaziçi eylemlerinin büyümesi için daha fazla destek verilmesi çağrısında bulunan Kalkan'ın açıklamalarının ardından terör yandaşlarının, Boğaziçi eylemlerine destek vererek eski 'ın serbest bırakılması, terörist başı Abdullah Öcalan'ın ceza infaz koşullarının sonlandırılması, bölücü örgütle temasa geçilmesi gibi talepleri dillendirmeye başladıkları görüldü.

ÖĞRENCİ EYLEMİ TERÖR GRUPLARININ EYLEMİNE DÖNÜŞTÜ

Boğaziçi Üniversitesine rektör atamasını protesto etmek için başlatılan Boğaziçi eylemleri, daha sonra terör gruplarının eylemine dönüştü.

Boğaziçi eylemlerine destek bahanesiyle 192 eylem gerçekleştirildi. Bu eylemlerde 725 gözaltı işlemi uygulandı.

Gözaltına alınanlar arasındaki 179 kişiden 42'sinin , 35'inin PKK/KCK, 25'inin THKP/C-DEV-YOL, 19'unun DKP/BÖG, 18'inin DHKP/C, 15'inin TKP/ML, 9'unun TKEP/L, 6'sının , 4'ünün TKİP, 2'sinin DSİH, birinin FETÖ/PDY ve 3'ünün ise diğer terör örgütlerinden adli sicil kaydının bulunduğu belirlendi.

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