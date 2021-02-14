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Kadir Topbaş bugün defnedilecek
Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş dün, tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Başkan Erdoğan İstanbul Fatih Camii'ndeki cenaze törenine katılacak. A Haber muhabiri Melis Coşan ve Mehmet Karataş detayları aktardı. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta Kadir Topbaş’ı anlattı. Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş dün, tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Başkan Erdoğan İstanbul Fatih Camii'ndeki cenaze törenine katılacak. A Haber muhabiri Melis Coşan ve Mehmet Karataş detayları aktardı.
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta Kadir Topbaş'ı anlattı.