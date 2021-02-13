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13 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Kadir Topbaş neden öldü? Kadir Topbaş kimdir, nereli? Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş kaç yaşındaydı? Son dakika: Kadir Topbaş neden öldü? Kadir Topbaş kimdir, nereli? Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş kaç yaşındaydı? Son dakika... Kadir Topbaş neden öldü? Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş hayatını kaybetti. Topbaş'ın vefat haberinin ardından internet üzerinde hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, Kadir Topbaş neden öldü? Kadir Topbaş kimdir, nereli? Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş kaç yaşındaydı? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 13.02.2021 16:34
Son dakika... Kadir Topbaş kimdir? Kadir Topbaş hayatını kaybetti. Eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma alınmıştı. Kadir Topbaş'ın hayat hikayesini merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Kadir Topbaş neden öldü? Kadir Topbaş kimdir, nereli? Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş kaç yaşındaydı? İşte Kadir Topbaş'ın hayat hikayesi...
GALERİ DEVAM EDİYOR KADİR TOPBAŞ KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ?
Kadir Topbaş 8 Ocak 1945 tarihinde Artvin'de dünyaya geldi. Topbaş, Nisan 2004'ten beri üstlendiği İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı görevinden 22 Eylül 2017'de istifa etti. Topbaş 13 Şubat 2021 tarihinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Artvin ilinin Yusufeli ilçesinde bağlı Altıparmak köyünde 1945 yılında doğan Topbaş, henüz üç aylıkken İstanbul'a geldi.
Topbaş ortaöğrenimine Işık Lisesi'nde başlayıp İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. 1972 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden, 1974 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu. Doktora tezini İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümü'nde "Hidiv Kasrı ve Boğaziçi Sivil Mimarisindeki Yeri" başlığıyla tamamladı.
Topbaş uzun yıllar serbest mimar olarak çalıştı. 1994-1998 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığını yaptı. Danışmanlığı süresince, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan saray, kasır ve tarihi eserlerin restorasyon çalışmalarına katkıları oldu. Kültür Bakanlığı İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma ve Anıtlar Kurulu başkan yardımcılığı görevini yürüttü. Bir süre aile şirketlerinin yönetiminde bulundu.
1996 yerel ara seçimlerinde Refah Partisi'nden Bakırköy Belediye Başkanlığı'na aday oldu ancak seçilemedi. 1999 yerel seçimleri'nde Fazilet Partisi'den Beyoğlu Belediye Başkanlığı'na seçildi. Bu görevi süresince İstanbul'a model olabilecek "Güzel Beyoğlu" projesini hayata geçirdi. Mimari projesini kendisinin çizdiği "Kentsel Dönüşüm ve Sosyal Rehabilitasyon" çalışmaları kapsamında Kasımpaşa'da Kapalı Spor Salonu Kompleksi, Eğitim ve Sosyal Tesislerini hizmete sundu.[kaynak belirtilmeli] 28 Mart 2004 tarihinde yapılan yerel seçimlerde AK Parti'den aday oldu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. Topbaş bu görevinden 2017 yılında istifa etti.