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Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız Kadir Topbaş'ı anlattı: 'İstanbul gibiyim' derdi

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Giriş: 14.02.2021 11:21
Güncelleme:14.02.2021 11:28
Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş dün, tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Başkan Erdoğan İstanbul Fatih Camii'ndeki cenaze törenine katılacak. A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları aktardı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız Kadir Topbaş'ı anlattı.

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş dün, tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Başkan Erdoğan İstanbul Fatih Camii'ndeki cenaze törenine katılacak. A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları aktardı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız Kadir Topbaş'ı anlattı.

"İSTANBUL GİBİYİM" DERDİ

Yıldız, "İstanbul'a Beyoğlu'na yaptıkları elbette ki unutulmayacak. İstanbul'a yaptığı hizmetleri unutulmayacak. Sorduğumuzda Kadir Ağabey nasılsın dediğimizde İstanbul gibiyim derdi neşesini mutluluğunu ifade ederdi. Biz Kadir Ağabeyi unutmayacağız." dedi.

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