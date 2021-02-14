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Kadir Topbaş'a veda! Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan Topbaş'ı anlattı

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Giriş: 14.02.2021 12:05
Güncelleme:14.02.2021 12:12
Kadir Topbaş için, 1999 ve 2004 yılları arasında görev yaptığı Beyoğlu Belediyesi'nde tören düzenlendi. Düzenlenen tören öncesinde eski Beyoğlu Belediye Başkanı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan Kadir Topbaş'ı analattı.

Kadir Topbaş için, 1999 ve 2004 yılları arasında görev yaptığı Beyoğlu Belediyesi'nde tören düzenlendi. Düzenlenen tören öncesinde eski Beyoğlu Belediye Başkanı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan Kadir Topbaş'ı analattı.

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