Son dakika: Kadir Topbaş hayatını kaybetti! Kadir Topbaş kimdir?

"İSTANBUL BEYEFENDİSİNİ KAYBETTİK"

AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak, Topbaş'ın vefatına ilişkin A Haber canlı yayınında konuştu. Şenocak, "İstanbul beyefendisini kaybettik. Kadir başkan uzun yıllar çok değerli hizmetleri olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızla çok uzun yıllar siyaset yapmış büyüğümüzdü, abimizdi. Ben de siyasi çalışmalarımızda çok yakın çalışmıştır. Çok sevilen bir insandı. Allah gani gani rahmet eylesin. İstanbul bir değerini yitirdi. Tüm İstanbul halkının başı sağolsun, ALLAH ailesine sabır versin. Gülümsemesi ve çalışmalarıyla örnek bir insandı." ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'A OLAN TUTKUSUYLA HEPİMİZİN HAFIZLARINDA YER ETMİŞ BİR İSİMDİR"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "ALLAH mekanını cennet eylesin. Ailecek uzun yıllardır tanışıyorduk, birlikte uzun süre görev yaptık, benden yaşça büyüktür abimizdir. Kişiliğiyle tam manasıyla bir İstanbul beyefendisiydi. İstanbul'a olan tutkusuyla hepimizin hafızlarında yer etmiş bir isimdir. Kadir abi sevecen kuşatıcı tavrı, problem oluştırmayan problem çözücü tavrı onun en önemli özelliğidir." ifadeleriyle duygularını dile getirdi. Öte yandan Kurtulmuş, Kadir Topbaş'ın İstanbul'a yaptığı önemli hizmetleri de anlattı.

TUZLA BELEDİYE BAŞKANI: AİLEMİZDEN BİRİNİ KAYBETMİŞ KADAR ÜZÜLDÜK

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı da Topbaş'ın vefatıyla ilgili şunları söyledi:

''Bir ağabeyimizi kaybettik. Bir duayendi kendisi. Belediye başkanı olduğumuzda bize bir şey söylemişti: "Allah sevdiği kuluna hizmet etme fırsatı verir. Kötü hizmet ederseniz sonucu da kötü olur. Kendisi 13 yıl gibi uzun bir süre İstanbul gibi büyük bir şehre hizmet etme fırsatı bulmuştu. Allah'ın sevdiği kulu olduğuna inanıyorum. İnsanları adam yerine koyup bize her zaman abilik yapmıştır. Ailemizden birini kaybetmiş kadar üzüldük. Ülke millet ve İstanbul olarak büyük bir değer kaybettik. Başımız sağ olsun.''

"DAVAYA ADANMIŞ ÖMRÜYLE ANACAĞIZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, 76 yaşında hayatını kaybeden eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş

ile ilgili duygularını A Haber canlı yayınında aktardı. Kaya, "Çok üzgünü başımız sağolsun, İstanbul Kadir ağabeyini kaybetti. Sayın Cumhurbaşkanımızın açtığı o sosyal belediyeciliğin bugünlere gelmesinde en büyük emeği olan kişidir Kadir Topbaş... İstanbul'a vizyon katmış bir isimdi. Davamız bir büyüğünü kaybetti. İstanbul'un Kadir ağabeyini, nezaketi, zarafeti, alçak gönüllülüğüyle hatırlayacağım. Gerçekten bir İstanbul beyefendisiydi. Birçok seçim döneminde sağlık sorunları yaşamasına rağmen büyük bir özveriyle çalıştığına şahit olmuştum. Örnek bir insandı. Davaya adanmış ömrüyle anacağız." ifadeleriyle duygularını dile getirdi.