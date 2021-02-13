Son dakika: Kadir Topbaş hayatını kaybetti! Kadir Topbaş kimdir?
Son dakika haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Kadir Topbaş, 76 yaşında hayatını kaybetti. Topbaş, uzun süredir yoğun bakımda koronavirüs tedavisi görüyordu. Acı haberi duyuran İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksü, "Kadir ağabeyimiz, eski İBB Başkanımız Kadir Topbaş Rahmet-i Rahman'a kavuştu. Cenab-ı Allah mekanını cennet eylesin. Ailesine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı, kıymetli yol arkadaşımız Kadir Topbaş'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kadir Bey'i, İstanbul'a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız." dedi. Topbaş, İstanbu Fatih Camii'nden yarın son yolculuğuna uğrulanacak. Başkan Erdoğan da cenaze törenine katılacak.
Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş hayatını kaybetti. Kadir Topbaş, 16 Kasım'da kaldırıldığı özel hastanede entübe edilmişti. Uzun süredir hastanede corona virüs tedavisi gören Topbaş 76 yaşındaydı.
Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, "Kadir ağabeyimiz, eski İBB Başkanımız Kadir Topbaş Rahmet-i Rahman'a kavuştu. Cenab-ı Allah mekanını cennet eylesin. Ailesine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun" açıklamasını yaptı.
YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRÜYORDU
Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş'ın 16 Kasım'da koronavirüs testi pozitif çıkmış ve tedavi altına alınmıştı. Entübe edilmiş şekilde tedavisine devam edilen Topbaş'ın durumu, daha sonra ortaya çıkan çoklu organ yetmezliği nedeniyle diyaliz makinesi ile devam ediyordu.
CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
Kadir Topbaş için yarın öğlen namazı vakti Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi. Topbaş'ın, Fatih Camii haziresine defnedileceği kaydedildi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından taziye paylaşımda bulundu.
Başkan Erdoğan, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı, kıymetli yol arkadaşımız Kadir Topbaş'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kadir Bey'i, İstanbul'a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum." dedi.
CENAZE TÖRENİNE KATILACAK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da vefat eden kanaat önderlerinden Hafız Abdullah Nazırlı'nın cenazesine katıldıktan sonra yeniden uçakla Trabzon'a, oradan helikopterle Rize'nin Güneysu ilçesine geldi. Erdoğan, buradan karayolu ile Merkez Mahallesi'ndeki evine geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yarın vefat eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş'ın İstanbul Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazına katılacağı duyuruldu.
KADİR TOPBAŞ'I A HABER'DE ANLATTILAR
Kadir Topbaş'ı A Haber canlı yayınında anlatan Tevfik Göksu, Kadir Topbaş ile Refah Partisi döneminden AK Parti yıllarına kadar birlikte çalıştığını ifade etti. Göksu, "Büyük emekleri vardı üzerimizde, İstanbul'a 13 yıllık görevi süresince güzel işler, hatıralar bıraktı. İstanbullular bugün dualarla inanıyorum ki ona eşlik edecekler. Allah rahmet eylesin." dedi.
"İNSAN TARAFINI HİÇ KAYBETMEDİ"
A Haber canlı yayınına katılan eski Tuzla Belediye Başkanı Kenan Şahin, "Kadir Topbaş'ı 'Kadir abi' olarak tanımlardık, gerçekten herkesin abisiydi. Her zaman doğru yerlerde durdu. Güzel işler yaptı. Tamamıyla insan odaklıydı. İnsan tarafını hiç kaybetmedi. Rahmet diliyorum." ifadeleriyle duygularını ifade etti.
"İSTANBUL BEYEFENDİSİNİ KAYBETTİK"
AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak, Topbaş'ın vefatına ilişkin A Haber canlı yayınında konuştu. Şenocak, "İstanbul beyefendisini kaybettik. Kadir başkan uzun yıllar çok değerli hizmetleri olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızla çok uzun yıllar siyaset yapmış büyüğümüzdü, abimizdi. Ben de siyasi çalışmalarımızda çok yakın çalışmıştır. Çok sevilen bir insandı. Allah gani gani rahmet eylesin. İstanbul bir değerini yitirdi. Tüm İstanbul halkının başı sağolsun, ALLAH ailesine sabır versin. Gülümsemesi ve çalışmalarıyla örnek bir insandı." ifadelerini kullandı.
"İSTANBUL'A OLAN TUTKUSUYLA HEPİMİZİN HAFIZLARINDA YER ETMİŞ BİR İSİMDİR"
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "ALLAH mekanını cennet eylesin. Ailecek uzun yıllardır tanışıyorduk, birlikte uzun süre görev yaptık, benden yaşça büyüktür abimizdir. Kişiliğiyle tam manasıyla bir İstanbul beyefendisiydi. İstanbul'a olan tutkusuyla hepimizin hafızlarında yer etmiş bir isimdir. Kadir abi sevecen kuşatıcı tavrı, problem oluştırmayan problem çözücü tavrı onun en önemli özelliğidir." ifadeleriyle duygularını dile getirdi. Öte yandan Kurtulmuş, Kadir Topbaş'ın İstanbul'a yaptığı önemli hizmetleri de anlattı.
TUZLA BELEDİYE BAŞKANI: AİLEMİZDEN BİRİNİ KAYBETMİŞ KADAR ÜZÜLDÜK
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı da Topbaş'ın vefatıyla ilgili şunları söyledi:
''Bir ağabeyimizi kaybettik. Bir duayendi kendisi. Belediye başkanı olduğumuzda bize bir şey söylemişti: "Allah sevdiği kuluna hizmet etme fırsatı verir. Kötü hizmet ederseniz sonucu da kötü olur. Kendisi 13 yıl gibi uzun bir süre İstanbul gibi büyük bir şehre hizmet etme fırsatı bulmuştu. Allah'ın sevdiği kulu olduğuna inanıyorum. İnsanları adam yerine koyup bize her zaman abilik yapmıştır. Ailemizden birini kaybetmiş kadar üzüldük. Ülke millet ve İstanbul olarak büyük bir değer kaybettik. Başımız sağ olsun.''
"DAVAYA ADANMIŞ ÖMRÜYLE ANACAĞIZ"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, 76 yaşında hayatını kaybeden eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş
ile ilgili duygularını A Haber canlı yayınında aktardı. Kaya, "Çok üzgünü başımız sağolsun, İstanbul Kadir ağabeyini kaybetti. Sayın Cumhurbaşkanımızın açtığı o sosyal belediyeciliğin bugünlere gelmesinde en büyük emeği olan kişidir Kadir Topbaş... İstanbul'a vizyon katmış bir isimdi. Davamız bir büyüğünü kaybetti. İstanbul'un Kadir ağabeyini, nezaketi, zarafeti, alçak gönüllülüğüyle hatırlayacağım. Gerçekten bir İstanbul beyefendisiydi. Birçok seçim döneminde sağlık sorunları yaşamasına rağmen büyük bir özveriyle çalıştığına şahit olmuştum. Örnek bir insandı. Davaya adanmış ömrüyle anacağız." ifadeleriyle duygularını dile getirdi.
TAZİYE MESAJLARI PEŞ PEŞE GELDİ
BAKAN KOCA: ALÇAK GÖNÜLLÜ, FEDAKAR KADİR ABİMİZ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Ölüm bir köprüdür, dostu dosta götürür. Ömrü millete hizmet ve insan yetiştirmekle, dost biriktirmekle geçen alçak gönüllü, fedakar Kadir abimiz bugün hakka yürüdü. Mekânı cennet, makamı âli olsun." dedi.
KALIN: İSTANBUL'DA PEK ÇOK ESERE İMZA ATTI
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dar-ı bekaya yürüyen Kadir Topbaş beye Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Ülkesi için hizmet eden, İstanbul'da pek çok esere imza atan, beyefendi bir insandı. Mevla mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.
İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA: VEFATINI TEESSÜRLE ÖĞRENDİM
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İBB eski Başkanı Kadir Topbaş için sosyal medya hesabında başsağlığı mesajı yayınladı.
Vali Yerlikaya'nın paylaşımında:
"Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Topbaş'ın vefatını teessürle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadeleri yer aldı.
İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: ARKASINDA SAYISIZ ESER BIRAKTI
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Topbaş'ın vefatı nedeniyle paylaştığı mesajda ''İstanbul'umuza yıllarca hizmet eden, arkasında sayısız eser bırakan İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş'ı kaybettik. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun'' dedi.
ÖMER ÇELİK: HAS BİR İNSANI KAYBETTİK
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan paylaştığı başsağlığı mesajında ''Rahmete kavuşan Kadir Topbaş beye Allah'tan rahmet diliyoruz. Has bir insanı kaybettik. Kamil bir kişiliğe ve nezakete sahipti. Hepimizin başı sağolsun. Çok üzgünüz. Allah mekanını cennet eylesin'' ifadelerine yer verdi.
TBMM BAŞKANI ŞENTOP: DERİN ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Uzun yıllar siyasetin beyefendisi olarak anılan, üç dönem Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaparak İstanbul'a büyük hizmetle eserler bırakan Kadir Topbaş'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
FUAT OKTAY: HER DAİM HAFIZALARIMIZDA YERİNİ KORUYACAK
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından, müstesna şahsiyet Kadir Topbaş'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Çok sevdiği İstanbul'a emsalsiz hizmetleri ve beyefendiliği ile her daim hafızalarımızda yerini koruyacak olan merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.
BAKAN GÜL: İYİ BİLİRDİK, İYİLERDEN BİLİRDİK
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Gül, paylaşımında, "İstanbul beyefendisi, gönül insanı Kadir Topbaş ağabeye Allah'tan rahmet, yakınlarına sabrı cemil niyaz ediyorum. İyi bilirdik, iyilerden bilirdik. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun" dedi.
BAKAN PEKCAN: İSTANBUL'A ÖNEMLİ HİZMETLER SUNDU
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan mesajında, "Belediye başkanlığı döneminde İstanbul'a önemli hizmetler sunan Kadir Topbaş'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.
BAKAN DÖNMEZ: İSTANBUL'A NİCE ESERLER KAZANDIRDI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez mesajında, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığımız dönemde başkanlığımızı yapan İBB eski başkanımız Kadir Ağabeyimizin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. İstanbul'a nice eserler kazandıran, İstanbul sevdasıyla herkesin sevgisine mazhar olan Ağabeyimize Allah'tan rahmet dilerim" ifadelerini kullandı.
BAKAN KURUM: KIYMETLİ ESERLERE İMZA ATTI
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'a yıllarca önemli hizmetlerde bulunan, kıymetli eserlere imza atan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Topbaş ağabeyimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun." dedi.
KADİR TOPBAŞ KİMDİR?
08 Ocak 1945 tarihinde Artvin ilinin Yusufeli ilçesi'nde doğan Kadir Topbaş, henüz üç aylık iken babasının yanına İstanbul'a geldi.
Annesinin savaş yılları boyunca bulunduğu Artvin ilinin Yusufeli ilçesinde bağlı Altıparmak köyünde 1945 yılında doğan Topbaş, henüz üç aylıkken İstanbul'a geldi.
KADİR TOPBAŞ'IN EĞİTİMİ
Topbaş orta öğrenimine Işık Lisesi'nde başlayıp İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. 1972 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden, 1974 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu. Doktora tezini İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümü'nde "Hidiv Kasrı ve Boğaziçi Sivil Mimarisindeki Yeri" başlığıyla tamamladı.
Topbaş uzun yıllar serbest mimar olarak çalıştı. 1994–1998 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığını yaptı. Danışmanlığı süresince, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan saray, kasır ve tarihi eserlerin restorasyon çalışmalarına katkıları oldu. Kültür Bakanlığı İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma ve Anıtlar Kurulu başkan yardımcılığı görevini yürüttü. Bir süre aile şirketlerinin yönetiminde bulundu.
İBB BAŞKANI KADİR TOPBAŞ
1996 yerel ara seçimlerinde Refah Partisi'nden Bakırköy Belediye Başkanlığı'na aday oldu ancak seçilemedi. 1999 yerel seçimlerinde Fazilet Partisi'den Beyoğlu Belediye Başkanlığı'na seçildi. Bu görevi süresince İstanbul'a model olabilecek "Güzel Beyoğlu" projesini hayata geçirdi. Mimari projesini kendisinin çizdiği "Kentsel Dönüşüm ve Sosyal Rehabilitasyon" çalışmaları kapsamında Kasımpaşa'da Kapalı Spor Salonu Kompleksi, Eğitim ve Sosyal Tesislerini hizmete sundu. 28 Mart 2004 tarihinde yapılan yerel seçimlerde AK Parti'den aday oldu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. Topbaş bu görevinden 2017 yılında istifa etmiştir.
Özleyiş Topbaş ile evli olan Topbaş, üç çocuk babasıdır.