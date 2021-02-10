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Son dakika: Gözler Başkan Erdoğan'ın müjdesinde! Başkan Erdoğan'ın müjdesi ne?

A Haber
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Giriş: 10.02.2021 13:28
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün yapacağı millete sesleniş konuşmasında bir müjde açıklayacak. Peki o müjde ne olabilir? A Haber muhabiri Lamia Ayhan detayları aktardı.

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün yapacağı millete sesleniş konuşmasında bir müjde açıklayacak. Peki o müjde ne olabilir? A Haber muhabiri Lamia Ayhan detayları aktardı.

Başkan Erdoğanın müjdesi ne olacak? BAŞKAN ERDOĞAN'IN MÜJDESİ NE OLACAK?
Son dakika: Başkan Erdoğan bugün açıklayacak! Müjde zamanı SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN BUGÜN AÇIKLAYACAK! MÜJDE ZAMANI
Müjde zamanı: Başkan Erdoğan bugün ne açıklayacak? Millete Sesleniş konuşması ne zaman, saat kaçta? MÜJDE ZAMANI: BAŞKAN ERDOĞAN BUGÜN NE AÇIKLAYACAK? MİLLETE SESLENİŞ KONUŞMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
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