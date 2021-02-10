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Son dakika: Gözler Başkan Erdoğan'ın müjdesinde! Başkan Erdoğan'ın müjdesi ne?
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün yapacağı millete sesleniş konuşmasında bir müjde açıklayacak. Peki o müjde ne olabilir? A Haber muhabiri Lamia Ayhan detayları aktardı.
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün yapacağı millete sesleniş konuşmasında bir müjde açıklayacak. Peki o müjde ne olabilir? A Haber muhabiri Lamia Ayhan detayları aktardı.