Son dakika: Gözler Başkan Erdoğan'ın müjdesinde! Başkan Erdoğan'ın müjdesi ne?

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün yapacağı millete sesleniş konuşmasında bir müjde açıklayacak. Peki o müjde ne olabilir? A Haber muhabiri Lamia Ayhan detayları aktardı.

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün yapacağı millete sesleniş konuşmasında bir müjde açıklayacak. Peki o müjde ne olabilir? A Haber muhabiri Lamia Ayhan detayları aktardı.