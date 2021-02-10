12 Şubat 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan'ın müjdesi ne olacak?

Başkan Erdoğan'ın müjdesi ne olacak?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.02.2021 10:54
Son dakika haberi... Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Çarşamba günü Millete Sesleniş konuşmamı özellikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Sizlere birçok güzellikleri takdim edeceğim" açıklamasının üzerine bugüne kilitlendi. Peki Başkan Erdoğan'ın müjdesi ne olacak? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika haberi... Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Çarşamba günü Millete Sesleniş konuşmamı özellikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Sizlere birçok güzellikleri takdim edeceğim" açıklamasının üzerine bugüne kilitlendi. Peki Başkan Erdoğan'ın müjdesi ne olacak? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika: Başkan Erdoğan bugün açıklayacak! Müjde zamanı SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN BUGÜN AÇIKLAYACAK! MÜJDE ZAMANI
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sosyal medya teröre zemin mi hazırlıyor?
Sosyal medya teröre zemin mi hazırlıyor?
CHP'de muhalifler nasıl susturuldu?
CHP'de muhalifler nasıl susturuldu?
İlk kez duyurdu! Flaş “Yazıcıoğlu” açıklaması
İlk kez duyurdu! Flaş “Yazıcıoğlu” açıklaması
Başkan Erdoğan baba ocağı Güneysu'da...
Başkan Erdoğan baba ocağı Güneysu'da...
Bakan Koca'dan aşı duyurusu
Bakan Koca'dan aşı duyurusu
Canlı yayında duyurdu: Yakında yeni operasyonlar başlayacak
Canlı yayında duyurdu: Yakında yeni operasyonlar başlayacak
1987 kışı mı geliyor?
1987 kışı mı geliyor?
Birbirlerine girdiler! FETÖ paramparça...
Birbirlerine girdiler! FETÖ paramparça...
Başkan Erdoğan ve Bahçeli ikinci doz aşısını yaptırdı
Başkan Erdoğan ve Bahçeli ikinci doz aşısını yaptırdı
7 bin CHP’li İnce'nin partisine...
7 bin CHP’li İnce'nin partisine...
Başkan Erdoğan hafta sonu Karadeniz’de!
Başkan Erdoğan hafta sonu Karadeniz’de!
Berberoğlu yeniden milletvekili
Berberoğlu yeniden milletvekili
Daha Fazla Video Göster