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Başkan Erdoğan'ın müjdesi ne olacak?
Son dakika haberi... Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Çarşamba günü Millete Sesleniş konuşmamı özellikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Sizlere birçok güzellikleri takdim edeceğim" açıklamasının üzerine bugüne kilitlendi. Peki Başkan Erdoğan'ın müjdesi ne olacak? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
Son dakika haberi... Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Çarşamba günü Millete Sesleniş konuşmamı özellikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Sizlere birçok güzellikleri takdim edeceğim" açıklamasının üzerine bugüne kilitlendi. Peki Başkan Erdoğan'ın müjdesi ne olacak? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.