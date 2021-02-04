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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin videolu mesaj

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , Üniversitesindeki olaylara ilişkin, "Gençlerimizi ve üniversitelerimizi radikalizmden, terörizmden ve Vandalizmden korumak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 04.02.2021 Güncelleme Tarihi: 04.02.2021
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Fahrettin Altun'un sosyal medya hesabından, "Boğaziçi Üniversitesindeki abluka girişimi ve yasa dışı gösteriler"e ilişkin, videolu İngilizce mesaj paylaştığı belirtildi.

Altun'un "Boğaziçi'nde neler oluyor? Gençlerimizi ve üniversitelerimizi radikalizmden, terörizmden ve Vandalizmden korumak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullanarak paylaştığı videolu mesajın, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın açıklamalarına cevap niteliği taşıdığı kaydedildi.

Mesajında, bazı kişilerin Boğaziçi Üniversitesine ilişkin durum hakkında yanlış bilgilendirildiğine dikkati çeken Altun, şunları kaydetti:

"İfade özgürlüğü ve barışçıl protesto hakkıyla 'ilgiliymiş gibi' davranmayı bırakalım. Cumhurbaşkanımız, anayasal yetkisinin bir parçası olarak bir rektör atadı. Bunun üzerine küçük ve radikal bir grup, rektörlük binasının çevresini sardı, çıkışları kapattı ve binayı işgal etmeye kalktı. Dolayısıyla polisten müdahale etmesi istendi ve kanunlara karşı geldiği için gözaltına alınanlar oldu. İşlenen suçların arasında kişiyi özgürlüğünden mahrum bırakmak ve kamu malına zarar vermek var. Dünyada hiçbir ülke, radikal unsurların kamu görevlilerini tehdit etmesine ve yasal bir atamaya karşı bu kişileri alıkoyma teşebbüsüne izin vermez."

"TÜRKİYE'NİN ÜNİVERSİTE KAMPÜSLERİNDE SÜREGELEN BİR SORUN OLMUŞTUR"

"Ne yazık ki radikalleşme, Türkiye'nin üniversite kampüslerinde süregelen bir sorun olmuştur." ifadesini kullanan Altun, son yıllarda, aynı üniversitenin radikalleşmiş öğrencileri arasından PKK/YPG gibi terör örgütlerine katılanlar olduğunu aktardı.

Terör örgütlerinin gençleri ağlarına düşürdüğü karanlığa ışık tutmaya devam edeceklerini vurgulayan Altun, küçük bir grubun radikal görüşlerini, haksız yere bütün bir topluluğun fikirleriymiş gibi göstererek Boğaziçi Üniversitesinin itibarını lekelemeye yönelik girişimleri kınadıklarını belirtti.

Altun, radikalleşme ile mesafelerini koruyan çoğunluktaki Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini selamlayarak mesajını bitirdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altundan Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin videolu mesaj İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN'DAN BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİNDEKİ OLAYLARA İLİŞKİN VİDEOLU MESAJ
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