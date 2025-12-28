CHP'li Özel'in "İHA düşürülmesi için Başkan Erdoğan'dan talimat beklendiği" iddiasına yalanlama!

Bazı basın yayın organlarına yansıyan bir İHA'nın düşürülmesine yönelik Başkan Erdoğan'dan talimat beklendiği yönündeki iddialar açık bir dezenformasyondur.

ÖZEL'DEN AILSIZ İDDİALAR!

15 Aralık'ta Karadeniz yönünden Türk hava sahasına yaklaşan bir İHA, tespit edilmesinin ardından F-16'larımız tarafından takip edilmiş ve barış dönemi prosedürlerinin tamamlanmasını müteakip güvenli bir bölgede kontrollü bir müdahaleyle vurularak düşürüldü. CHP lideri Özel tarafından İHA'nın Başkan Erdoğan'dan talimat beklendiği için geç düşürüldüğü iddiaları ortaya atıldı.

ART NİYETLİ SPEKÜLATİF AÇIKLAMALAR

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) taraf9ından iddialara yalanlama geldi ve şu ifadelere yer verildi:

"Halihazırda yürürlükte olan ve hava sahasının yönetimi ve savunmasında kullanılan "Angajman Kuralları Direktifi" dokümanı kapsamında düşürme yetkisi Genelkurmay Başkanlığımızda olup, olay günü gelişmeler çerçevesinde bu yetki kullanılmak üzere gecikmeksizin Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza devredilmiştir.

Eksik ve yanlış bilgilerden oluşan ve gerçeklerle bağdaşmayan bu tarz spekülatif açıklamalar halkımızı yanlış yönlendirmeye ve devletimize olan güveni sarsmaya yönelik art niyetli açıklamalardır. Kamuoyunun dezenformasyonlara karşı sadece resmi kaynaklarca yapılan açıklamaları dikkate alması önem teşkil etmektedir."

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: DEZENFORMASYON NİTELİĞİ TAŞIYOR!

İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Özel'e tepki göstererek "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir gazeteye verdiği röportajda, bir İHA'nın düşürülmesine ilişkin olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a atfen dile getirdiği ifadeler gerçeği yansıtmamakta ve açık bir dezenformasyon niteliği taşımaktadır. Sayın Özel'e, spekülasyon ve dezenformasyon içeren değerlendirmeler yerine, resmi kurumlarımız tarafından yapılan açıklamaları dikkate almasını tavsiye ediyorum." dedi.