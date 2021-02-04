Her yağmur yağışı sonrası kaosun oluştuğu ve yıllardır CHP'li belediye başkanlarının çözüm üretmediği İzmir, geçtiğimiz günlerde bir kez daha yağışların ardından sular altında kalmıştı.

İZMİRLİLER ALTYAPI SORUNUNA ÇÖZÜM BEKLİYOR

Altyapı yetersizliği nedeniyle meydana gelen su baskınlarına çözüm üretilmezken, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, tüm bunları bir kenara bırakıp provokatif olayların sergilendiği ve sokak gösterilerine dönüştürülmeye çalışılan Boğaziçi eylemlerine destek çıktı.

TUNÇ SOYER'İN GÜNDEM BOĞAZİÇİ

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Soyer, "Boğaziçi Üniversitesi, akademik kadrosu ve öğrencileri ülkemizin göz bebeği, tüm akademik kurumlarımız gibi geleceğimizi aydınlatacak en önemli bilim yuvalarından biridir. Türkiye'nin neresinde olursa olsun haklı taleplerini barışçıl yollarla gösteren öğrencilere yönelik baskı ve şiddet asla kabul edilemez" diyerek eylemcilere destek çıktı.



