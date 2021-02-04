AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. ABD Dışişlerinin açıklamasını diplomatik teamüllere aykırı olduğunu belirten Çelik, "İç işlerimize müdahale anlamına gelmektedir. Bu açıklama siyasi bir açıklamadır ve demokrasi konusunda bir hassasiyet olarak kabul edilemez" dedi.

ABD Dışişleri'nin açıklaması diplomatik teamüllere aykırıdır, iç işlerimize müdahale anlamına gelmektedir. Bu açıklama siyasi bir açıklamadır ve demokrasi konusunda bir hassasiyet olarak kabul edilemez. Bu açıklamayı içişlerimize müdahale olarak görüyor ve reddediyoruz. — Ömer Çelik (@omerrcelik) February 4, 2021

AK Partili Çelik'in açıklamaları şöyle;

ABD Dışişleri'nin açıklaması diplomatik teamüllere aykırıdır, iç işlerimize müdahale anlamına gelmektedir. Bu açıklama siyasi bir açıklamadır ve demokrasi konusunda bir hassasiyet olarak kabul edilemez. Bu açıklamayı içişlerimize müdahale olarak görüyor ve reddediyoruz.