Son dakika: İşte Boğaziçi saldırılarının tek gerçeği: Rektör CHP'li olunca sorun yok

COŞKUN: "CHP'Lİ OLUNCA SORUN YOK MU?"

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan Coşkun; Prof. Dr. Necla Pur'un Marmara Üniversitesi Rektörü olmasını yazmıştı.

Coşkun, 17 Temmuz 2006 tarihli "CHP'li olunca sorun yok mu?" başlıklı köşe yazısında şunları söylemişti:



"Marmara Üniversitesi'nin yeni Rektörü Prof. Dr. Necla Pur, öğretim üyeliği görevini sürdürürken CHP'nin aktif bir üyesiymiş.



Hatta bir rivayete göre, yerel örgütlerde faal görevler de üstlenmiş.



Acaba rektör olunca CHP'den istifa etti mi?



Yoksa "Bir sorun teşkil etmez" diye istifa etmeye gerek duymadı mı?



Cevabı bilmiyorum.



Ama bildiğim bir şey var:



Cumhurbaşkanı'nın önemli bir makama atama yaparken "CHP üyeliği"ni bir tür "iyi hal kağıdı" olarak gördüğü...



Hatırlayalım:



Anayasa Mahkemesi üyeliği gibi önemli bir göreve CHP Üyesi Özdemir Özok'u atamıştı...



Ancak Özok, "Ayıp olur" diye görevi kabul etmemişti.



Hani AKP üyeliğinin "iyi hal kağıdı" olarak görülmesini eleştiriyoruz ya...



Bence CHP üyeliğinin geçer akçe olmasına da itiraz etmeliyiz diye düşünüyorum."