Yerli koronavirüs aşısının hayran bırakan detayları belli oldu

SON DAKİKA AÇIKLAMASI: İLACIMIZ VİRÜSE OLTA ATACAK

"Hayalet Reseptör-Antikor" Temelli İlaçların Geliştirilmesi' projesinin başında İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi'nden Prof. Dr. Mehmet Öztürk var. Öztürk Fc-füzyon proteini olarak bilinen antikor benzeri etken maddelerle ilaç yapmayı hedeflediği yöntemini olta atmaya benzetiyor. İlacın bir ucunda hedefe bağlanan ve onu nötralize eden bir olta, diğer ucunda ise bağışıklık sistemini etkin hale getirebilen bir antikor parçası bulunacak. Hedef virüsü akciğere ulaşmadan yok etmek. İlacın hayvan deneyleri sürüyor.