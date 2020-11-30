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TSK'ya küstah sözler söyleyen CHP'li Başarır'dan inkar: 'Türk ordusu satılmıştır' demedim

Başarır, katıldığı bir televizyon programında Türk ordusuna yönelik hakaret içeren “satılmış” sözleri gündeme bomba gibi düştü. CHP'li Başarır’a hem hükümetten hem de toplumdan büyük tepki geldi. Hakkında soruşturma da başlatılan Başarır, canlı yayında söylediklerini inkar ederek, “Benim ağzımdan ‘Türk Ordusu satılmış’ cümlesi çıkmış mı?” dedi.

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Giriş Tarihi: 30.11.2020 Güncelleme Tarihi: 30.11.2020
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TSK'ya küstah sözler söyleyen CHP'li Başarır'dan inkar: 'Türk ordusu satılmıştır' demedim

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, bir televizyon programında söylediği "Devletin ordusu Katar'a satılmıştır" sözleri büyük tepki topladı.

Türk ordusuna yönelik sözlerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır, açıklamada bulundu.

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Savcının söylemediği bir cümleyi kullanarak hakkında soruşturma başlattığını öne süren Başarır, "Benim ağzımdan 'Türk Ordusu satılmış' cümlesi çıkmış mı? 'Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı olan bir fabrikayı, orduya bağlı bir fabrikayı Katar'a sattınız' dedim. Bunun Tank Palet Fabrikası olduğunu söyledim" dedi.

Açıklamasının devamında Mehmetçiği ve askeri kast etmediğini tekrarladığını belirten CHP'li vekil, "Savcı ve MSB soruşturma açtı. Benim alnım açık, elinden geleni ardına koymasın" ifadelerini kullandı.

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