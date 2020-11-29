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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan CHP'li Başarır'ın sözlerine tepki: Ordumuz bağımsızlığımızın teminatıdır

Son dakika haberi..., 'ı, Türk ordusu hakkındaki ifadeleri nedeniyle kınadı.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 29.11.2020 Güncelleme Tarihi: 29.11.2020
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan CHP'li Başarır'ın sözlerine tepki: Ordumuz bağımsızlığımızın teminatıdır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ı, Türk ordusu hakkındaki ifadeleri nedeniyle kınadı.

Oktay, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Başarır'ın bir televizyon kanalında söylediği sözlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Oktay, paylaşımında, "Ordumuz milletimizin göz bebeği, bağımsızlığımızın teminatıdır. Ne bugün ne de binlerce yıllık şanlı tarihimizde Türk ordusunun alındığı, satıldığı bir dönem olmuştur. Olmayacaktır da. Kahraman ordumuza hadsizce dil uzatıp, hakaret eden kendini bilmezliği esefle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

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