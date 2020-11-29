AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Kahraman Türk Ordusu hakkında ahlak ve seviye yoksunu ifadeler kullanan CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ı şiddetle kınıyoruz. 'Türk Ordusu satılmış' diyen CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır şuursuz ve zehirli bir kullanıyor.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, katıldığı televizyon programındaki sözleri nedeniyle CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'a tepki gösterdi. Çelik, "Kahraman Türk Ordusu hakkında ahlak ve seviye yoksunu ifadeler kullanan CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ı şiddetle kınıyoruz. 'Türk Ordusu satılmış' diyen CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır şuursuz ve zehirli bir dil kullanıyor. CHP yöneticileri öğretmenlerimizden askerlerimize kadar tüm değerlerimizi saygısız bir dille hedef alıyor. Bu zihniyete karşı en güçlü cevabı vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Kahraman Türk Ordusuna dışarıdan ve içeriden yöneltilen her türlü saygısızlığı mahkum ediyoruz" dedi.



'MİLLETİMİZDEN VE ORDUMUZDAN ÖZÜR DİLEMELİ'

AK Parti Sözcüsü Çelik, Türk ordusunun gücü ve kabiliyetleri ile tüm dünyanın takdir ettiği bir ordu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kahraman Ordumuz bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin korunması için milletimizin emrindedir. Gücü ve kabiliyetleri ile tüm dünyanın takdir ettiği bir ordudur. Milletimiz için eşsiz bir değerdir. Siyasi provokasyonların ordumuzu hedef almasına müsaade etmeyeceğiz. Suriye'de, Libya'da ve Doğu Akdeniz'de güvenliğimiz ve haklarımız için kahramanca mücadele eden ordumuzla ilgili kullanılan bu saygısız ve düşmanca dile geçit vermeyiz. Kardeş Azerbaycan'ın yanında olan askerlerimizin onurlu ve kahraman mücadelesi tarihi bir değere sahiptir. Siyasi provokatörler bu mücadeleyi çeşitli yollarla hedef alıyor. Kara propagandanın her türlü yöntemi kullanılıyor. Maalesef bu provokasyonların benzerleri ülkemizin içinden de geliyor. Eleştiri başka husumet ve saygısızlık başka şeydir. Bu provokasyonlarla mücadele edeceğiz. Kahraman Ordumuzun mücadelesi dostlarımızı ve mazlumları sevindiriyor. Bu mücadelenin düşmanları ise husumet diliyle konuşuyor. TBMM Üyesi bir şahsın milletin ordusuna saygısızlığı asla kabul edilemez. Bu şahıs milletimizden ve ordumuzdan özür dilemelidir."

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