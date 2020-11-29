EN AZ 50 MİLYON ABD DOLARI TUTARINDA İLAVE YATIRIM

BMC; Milli Savunma Bakanlığı'na herhangi bir ek yük getirmeden fabrikayı çağın gereklerine uygun şekilde modernize edecek, 25 yıl boyunca fabrikada ihtiyaç duyulacak bütün yenileme yatırımlarını gerçekleştirecek ve kapasite geliştirmeye dönük belirlenecek alanlarda da (makine, teçhizat ve inşaat ilk aşamada en az 50 milyon ABD doları tutarında ilave yatırım yapacak.

TSK İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASINA DEVAM EDİLECEK

· Halihazırda Arifiye Tank Palet Fabrikası'nda yürütülen bakım, onarım, palet ve optik üretimi gibi hiçbir faaliyet aksatılmadan ve devlete ilave hiçbir maliyet getirilmeksizin TSK ihtiyaçlarının karşılanmasına devam edilecek.

· İşçi personelin her türlü özlük ve toplu sözleşmeden kaynaklı diğer sosyo- ekonomik hakları korundu.

· Arifiye Tank Palet Fabrikası'nda özel sektör ve kamu işbirliği ile çağın gereklerine uygun bir şekilde modernize edilerek TSK'ya hizmet etmeye ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamaya devam edecek.

GİZLİ KARARNAME DEĞİL CUMHURBAŞKANLIĞI KARARI, TÜM BİLGİLER KAMUOYUYLA PAYLAŞILDI

1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün işletme hakkının devredilmesine ilişkin 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 2/i maddesi kapsamında tesis edilen 14 Mayıs 2019 tarihli 1105 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı iddia edildiği gibi "bir gizli Kararname" değil karar olduğu bildirildi. Birçok Cumhurbaşkanı Kararı'nda olduğu gibi ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Resmi Gazete'de yayımlanma zorunluluğu da bulunmadığı buna rağmen, bu kararın içeriğine ilişkin tüm bilgiler kamuoyuyla da paylaşıldığı hatırlatıldı.

DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU: İŞLEM HUKUKA UYGUN

Tank Palet Fabrikası'nın işletme hakkının devredilmesine ilişkin Danıştay'da açılan davada; Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun, son kararı vererek işlemin hukuka uygun olduğunu karara bağladı.

281 ADET FIRTINA OBÜSÜ ÜRETİLDİ, OBÜSLER BARIŞ PINARI HAREKATINDA ÜRETİLDİ

Sakarya'da bulunan 1'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün, 281 adet Fırtına Obüsü ürettiği, fırtına obüslerinin Barış Pınarı Harekatı'nda kullanıldığı öğrenildi. Almanya'da 10 milyon dolar maliyeti olan Fırtına Obüsü, Sakarya 1'nci Ana Bakım'da 4,2 milyon dolar maliyetle üretildi.



İHALEYİ BMC KAZANDI

ALTAY Tankının Seri Üretim İhalesi'nde OTOKAR A.Ş. 7 milyar dolar fiyat önerdi, BMC ise 4 milyar dolar fiyat sundu ve 3.5 milyara indi. İhaleyi BMC kazandı. BMC, 250 adet tankın seri üretimi gerçekleştirecek.